Taobao, 1688 и доставка в Украину: как Sea Way доставляет в Ивано-Франковск через Одессу

В последние годы платформы Taobao и 1688 стали настоящим источником доступных и разнообразных товаров для украинских покупателей.

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Особенно популярны заказы с этих китайских маркетплейсов у жителей таких городов, как Ивано-Франковск и Одесса. Однако без надёжного логистического партнёра доставка может превратиться в испытание.

Компания Sea Way предоставляет комплексные услуги по выкупу, консолидации, таможенному оформлению и доставке товаров из Китая в Украину, включая специализированные маршруты в Ивано-Франковск и Одессу.

Почему Taobao и 1688 так популярны среди украинцев?

Taobao и 1688 — крупнейшие китайские торговые площадки, принадлежащие корпорации Alibaba Group. Эти сайты предлагают миллионы товаров: от одежды и электроники до строительных материалов и промышленных комплектующих.

Taobao — это ориентированная на розничного покупателя платформа с возможностью приобретения товаров в единичных экземплярах.

— это ориентированная на розничного покупателя платформа с возможностью приобретения товаров в единичных экземплярах. 1688 — оптовая площадка, предназначенная для закупок крупных партий напрямую у китайских производителей и поставщиков.

Украинцы всё чаще предпочитают полуать усулугу доставка товаров с Taobao в Украину или оформлять выкуп товаров с 1688, поскольку цены на этих платформах существенно ниже, чем на местных рынках или даже на AliExpress.

Проблемы при самостоятельной покупке на китайских платформах

Несмотря на очевидную выгоду, покупка товаров на китайских сайтах сопряжена с рядом трудностей:

Отсутствие международной доставки на 1688.

Отсутствие русской или украинской локализации.

Языковой барьер (все интерфейсы и переписка — на китайском).

Необходимость китайского банковского счёта или кошелька Alipay.

Сложности с таможней и сертификацией.

Именно поэтому украинские покупатели, особенно из Ивано-Франковска и Одессы, выбирают посредника Taobao в Украине — компанию Sea Way, чтобы избежать всех этих рисков.

Как Sea Way организует доставку из Китая в Украину

Sea Way — это украинская логистическая компания с многолетним опытом в сфере международных грузоперевозок и карго-доставки из Китая. Компания берёт на себя все этапы: от выкупа до конечной доставки по адресу клиента.

Этапы доставки:

Выкуп с Taobao или 1688.

Специалисты Sea Way выкупают товар напрямую у китайского поставщика, проводят проверку на подлинность и соответствие. Консолидация на складе в Китае.

Все товары собираются на складе в Гуанчжоу или Иу, где проводится проверка, переупаковка и маркировка. Международная доставка.

Sea Way предлагает самую дешевую доставку с Таобао в Украину, оптимизируя логистические маршруты, особенно по направлениям доставка товаров из Китая в Одессу и Ивано-Франковск. Таможенное оформление.

Все грузы оформляются по украинскому законодательству, включая оплату пошлин и НДС. Доставка по Украине.

Финальный этап — доставка курьером или через транспортные компании в Ивано-Франковск, Одессу и другие города.

Какая стоимость доставки с Таобао в Украину и 1688

Стоимость зависит от типа груза, его веса, объёма и способа доставки (авиа, море, железная дорога). Sea Way предлагает:

Доставка товаров с Таобао в Украину — от $1,5/кг.

— от $1,5/кг. Доставка товара с 1688 — от $1,2/кг при консолидации.

— от $1,2/кг при консолидации. Стоимость доставки 1 кг из Китая — от $1 при морской доставке.

— от $1 при морской доставке. Фрахт Китай – Одесса — от $100 за куб.

— от $100 за куб. Стоимость доставки контейнера из Китая в Одессу — от $3200.

— от $3200. Доставка сборных грузов из Китая в Одессу — от $300 за куб.

— от $300 за куб. Доставка сборного груза из Китая цена — обсуждается индивидуально.

Компания Sea Way подберёт подходящий способ доставки в зависимости от бюджета и сроков. Для малых заказов предпочтительна авиа, для крупных партий — доставка сборных грузов из Китая.

Почему Sea Way — надёжный посредник

✔ Официальный посредник с опытом

Компания работает официально, заключает договор, предоставляет все документы и квитанции.

✔ Работа с платформами Taobao, 1688, Alibaba

Вне зависимости от того, с какой китайской площадки вы хотите сделать заказ, Sea Way сможет организовать выкуп с 1688, покупку с Таобао, или даже доставку с Alibaba.

✔ Поддержка на всех этапах

Вы получаете персонального менеджера, который сопровождает вас от момента выбора товара до получения посылки.

✔ Оптовая и розничная доставка

Sea Way предлагает услуги для бизнеса, а также обслуживает розничных клиентов, которым нужно просто заказать с Таобао в Украину для себя.

Sea Way — доставка в Ивано-Франковск и Одессу

Компания разработала оптимизированные логистические цепочки для городов Одесса и Ивано-Франковск:

В Одессу доставка может быть осуществлена как морем, так и ж/д — в зависимости от объёмов и сроков.

В Ивано-Франковск — доставка авто или железнодорожным транспортом, с возможностью получения на складе или курьером.

Если вас интересует доставка грузов из Китая в Одессу, Sea Way предлагает фрахт, растаможку и транспортировку “под ключ”. Такой подход особенно актуален для интернет-магазинов, маркетплейсов и производителей, закупающих сырьё или комплектующие.

Как заказать с 1688 в Украину или оформить заказ с Таобао

Процесс максимально простой:

Вы находите нужный товар на сайте 1688 или Taobao. Отправляете ссылку менеджеру Sea Way через сайт или мессенджер. Специалист проверяет товар, цену, наличие, условия поставки. Заключается договор. Происходит выкуп, доставка, оформление и отправка вам.

Что можно купить на 1688 и Taobao

Одежда и обувь

Электроника

Строительные материалы

Освещение и фурнитура

Мебель

Канцелярия

Автозапчасти

Упаковка

Промышленное оборудование

Благодаря Sea Way вы получаете доступ к миллионам товаров с Taobao и 1688, без посредников, с минимальной стоимостью доставки из Китая.

Заключение: Taobao, 1688 и доставка в Украину с Sea Way — выгодно и надёжно

Если вы ищете надёжный способ заказать с Таобао в Украину, купить оптом на 1688 или просто хотите получить самую дешевую доставку с Таобао в Украину, Sea Way — это ваш выбор.

Компания предлагает комплексные логистические решения, прозрачные условия, понятную цену доставки с Таобао в Украину, а главное — гарантирует результат. Неважно, покупаете ли вы в розницу или занимаетесь бизнесом, Sea Way обеспечит вам лёгкий и безопасный доступ к товарам с китайских платформ.

Узнайте стоимость доставки уже сегодня — и откройте новые горизонты торговли с Китаем.