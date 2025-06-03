На Прикарпатті попрощаються з нацгвардійцем Іваном Ципердюком

4 червня 2025 року на Івано-Франківщині попрощаються з військовим 50 полку імені полковника Семена Височана Нацгвардії України Іваном Ципердюком. Боєць помер у лікарні від недуги.

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Про смерть земляка на Facebook-сторінці повідомив голова Загвіздянської громади Володимир Ружанський.

Іван Ципердюк народився 10 жовтня 1986 року та проживав у селі Підлісся Загвіздянської громади.

До мобілізації чоловік працював у Загвіздянській сільській раді на посаді головного спеціаліста відділу освіти культури, молоді та спорту.

“З перших днів повномасштабного вторгнення Росії він став на захист суверенітету України. Сумлінно виконував військовий обов’язок, ставши на захист України, її свободи і незалежності. Ворог його не зламав, але зламала хвороба”, — йдеться у дописі.

3 червня орієнтовно об 11:00-11:30 тіло померлого воїна прибуде на Івано-Франківщину. Скорботний кортеж їхатиме від кафе “Вулик” через село Загвіздя та прямуватиме до Підлісся, звідти — центральною дорогою. Далі рухатиметься за маршрутом: Січових Стрільців — Незалежності — Черемшини.

Жителів громади просять виходити вздовж маршруту з прапорами, аби віддати останню шану бійцю.

Прощання з Іваном Ципердюком розпочнеться 4 червня о 12:00 у рідному домі на вулиці Черемшини.