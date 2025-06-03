На Прикарпатті група осіб привласнила майже мільйон гривень

Слідчі Снятинського відділення поліції за оперативного супроводу співробітників кіберполіції Івано-Франківської області та під процесуальним керівництвом Коломийської окружної прокуратури повідомили про підозру групі осіб, які, діючи за попередньою змовою, незаконно втрутилися в роботу облікового запису одного з приватних агропідприємств і викрали кошти з його рахунку в особливо великих розмірах.

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У ході досудового розслідування встановлено, що троє фігурантів – мешканці Сумщини, Черкащини та Криму – за попередньою змовою, відповідно до заздалегідь розподілених ролей і з використанням спеціальних технічних засобів, здійснили несанкціоноване втручання в роботу облікового запису підприємства в програмі «Клієнт-Банк».

Надалі зловмисники створили платіжні доручення для перерахування грошових коштів з рахунку агропідприємства на підконтрольний банківський рахунок, заздалегідь відкритий на одну з осіб як на фізичну особу-підприємця. Загальна сума завданих збитків склала понад 998 тисяч гривень.

Підозрюваних затримали в Києві, за сприянням фахівців служби безпеки АТ «ПриватБанк».

Слідчі повідомили фігурантам про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 361 та ч. 5 ст. 27, ч. 5 ст. 185 Кримінального кодексу України.

Йдеться про несанкціоноване втручання в роботу інформаційно-комунікаційних систем, вчинене за попередньою змовою групою осіб, та пособництво у крадіжці в особливо великих розмірах.

Суд обрав запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою.