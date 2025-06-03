Жінка звинувачує медиків Долинської лікарні у смерті дитини: поліція відкрила кримінальне провадження

У Долині Івано-Франківської області жінка звинувачує медиків у халатності, яка призвела до смерті ненародженої дитини. Поліція відкрила кримінальне провадження за фактом неналежного виконання професійних обов’язків медичними працівниками.

Як розповіла Зоряна Павлик журналістам “Галки”, її вагітність проходила без ускладнень, а всі обстеження свідчили, що дитина здорова.

“5 травня я звернулася до лікарки, яка вела мою вагітність – Жанни Різень – зі скаргами на підвищений тиск 155/100. Замість належного медичного втручання я отримала пораду випити таблетки та повернутися додому. Вже вдома мені стало зле, почалась кровотеча, і ми негайно вирушили в пологовий будинок”, – каже жінка.

Там, за її словами, завідувач відділення Василь Шворак запевнив, що “все в нормі”, а лікарка УЗД Оксани Данчук також не виявила загроз. Жінку відправили “у палату на спостереження”.

“Я все менше відчувала рухи дитини, попросила послухати її серцебиття у чергової лікарки Оксани Данилів-Гошовської. Вона проігнорувала мої скарги, вважаючи, що я “просто нервую перед пологами”. Лише пізно ввечері, після неодноразових прохань моїх рідних, лікарка все ж погодилася оглянути мене. Та було вже пізно. Серцебиття дитини не прослуховувалося”, — розповідає Зоряна.

Вона каже, що її терміново прооперували, але дитина померла. Причиною смерті новонародженої назвали внутрішньоутробну асфіксію.

Зоряна Павлик написала заяву до поліції.

Як повідомили “Галці” у секторі комунікації ГУНП в Івано-Франківській області, за цим фактом відкрито кримінальне провадження за статтею 140 Кримінального кодексу України — неналежне виконання професійних обов’язків медичним або фармацевтичним працівником.

“Наразі триває досудове розслідування, з’ясовуються всі обставини події”, – зазначили у поліції.

Завідувач пологового відділення Василь Шворак відповів журналістці “Галки”, що не може коментувати ситуацію, оскільки триває службове розслідування та відкрите кримінальне провадження. Усі запитання, за його словами, слід адресувати адвокатові.

“Галка” також намагалася отримати коментар від лікарки Жанни Різень, яка вела вагітність, але вона поклала слухавку.