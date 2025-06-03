На Прикарпатті судитимуть в.о. начальника Дністровського БУВР, дії якого призвели до розтрати державних коштів

Поліцейські Прикарпаття завершили розслідування щодо посадовця Дністровського БУВР, в якому службова недбалість призвела до значних збитків державі на суму 980 тисяч гривень.

Пише Правда.іф з посиланням на Поліцію Івано-Франківської області

Слідчі слідчого управління поліції Івано-Франківщини завершили досудове розслідування у кримінальному провадженні стосовно 41-річного виконувача обов’язків начальника Дністровського басейнового управління водних ресурсів. Через неналежне виконання ним службових обов’язків держава зазнала збитків на суму понад 980 тисяч гривень.

Встановлено, що в серпні 2023 року підозрюваний підписав протокол засідання технічної ради, яким було вирішено залучити сторонню організацію до розробки проєктно-кошторисної документації для об’єктів, пошкоджених паводками.

Це рішення було ухвалене попри те, що в структурі управління вже діє технічний відділ, основним завданням якого є саме забезпечення такою документацією.

Надалі посадовець уклав договори з приватним товариством на загальну суму понад 980 тисяч гривень на виконання робіт, які фактично були здійснені працівниками Дністровського БУВР.

Такі дії призвели до безпідставного витрачання бюджетних коштів та завдали значних збитків державі.

Посадовцю повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 367 Кримінального кодексу України (службова недбалість, що спричинила тяжкі наслідки).

Наразі, за процесуального керівництва Івано-Франківської обласної прокуратури, обвинувальний акт скеровано до суду.