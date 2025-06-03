На пожежі в Коломиї постраждав чоловік

У ніч на 3 червня у Коломиї горіла хата. У пожежі постраждав чоловік.

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Про це повідомили у ГУ ДСНС області.

“3 червня о 01:13 рятувальники отримали повідомлення про пожежу житлового будинку в місті Коломия. До місця виклику було направлено вогнеборців міста Коломия, які оперативно ліквідували пожежу речей домашнього вжитку в кімнаті приватного житлового будинку На жаль, на місці події постраждав чоловік 1949 року народження”, – йдеться у повідомленні.

Причину загоряння встановлюють фахівці.