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У Калуші попрощаються із загиблитм бійцем Костянтином Юртаєвим

Автор: Оксана Марушкевич
03/06/2025 10:13
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Мешканців Калуської громади на Івано-Франківщині закликають гідно зустріти загиблого 54-річного солдата Костянтина Юртаєва.

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У вівторок, 3 червня, Калуська громада прощатиметься із полеглим воїном Костянтином Юртаєвимйдеться в офіційній інформації.

Об 11:00 анонсований виїзд траурної колони з тілом оборонця від Калуської ЦРЛ до палацу культури “Мінерал” наступним маршрутом:

  • вул. Івано-Франківська;
  • вул. Бандери;
  • вул. Грушевського;
  • вул. Винниченка;
  • проспект Лесі Українки;
  • бульвар Незалежності;
  • вул. Європейська.

Початок парастасу — об 11:30. Чин похорону розпочнеться цього ж дня, 3 червня, о 14:00. Відправа відбудеться в Соборі Всіх Святих ПЦУ.

Кулеметник відділення взводу вогневої підтримки роти вогневої підтримки Костянтин Юртаєв загинув 6 жовтня 2024 року під час виконання бойового завдання на Запорізькому напрямку після комплексного вогневого ураження російського ворога із застосуванням артилерійського вогню та ударів FPV- дронів. І тільки в травні 2025 року надійшло офіційне підтвердження ідентифікації особи.

Поховають загиблого Захисника на Алеї Слави міського кладовища.