У Калуші попрощаються із загиблитм бійцем Костянтином Юртаєвим

Мешканців Калуської громади на Івано-Франківщині закликають гідно зустріти загиблого 54-річного солдата Костянтина Юртаєва.
“BGA-Cервіс” пропонує ремонт зарядних станцій та інверторів. Відновлюємо плати, балансує батареї, збираємо устаткування для домів та квартир.
У вівторок, 3 червня, Калуська громада прощатиметься із полеглим воїном Костянтином Юртаєвим, йдеться в офіційній інформації.
Об 11:00 анонсований виїзд траурної колони з тілом оборонця від Калуської ЦРЛ до палацу культури “Мінерал” наступним маршрутом:
- вул. Івано-Франківська;
- вул. Бандери;
- вул. Грушевського;
- вул. Винниченка;
- проспект Лесі Українки;
- бульвар Незалежності;
- вул. Європейська.
Початок парастасу — об 11:30. Чин похорону розпочнеться цього ж дня, 3 червня, о 14:00. Відправа відбудеться в Соборі Всіх Святих ПЦУ.
Кулеметник відділення взводу вогневої підтримки роти вогневої підтримки Костянтин Юртаєв загинув 6 жовтня 2024 року під час виконання бойового завдання на Запорізькому напрямку після комплексного вогневого ураження російського ворога із застосуванням артилерійського вогню та ударів FPV- дронів. І тільки в травні 2025 року надійшло офіційне підтвердження ідентифікації особи.
Поховають загиблого Захисника на Алеї Слави міського кладовища.