На одній із вулиць Івано-Франківська на день обмежать рух транспорту

Сьогодні, 3 червня, на вулиці І.Франка в Івано-Франківську через ремонтні роботи обмежать рух автомобільного транспорту. Планують проводити відновлення асфальтового покриття на місці розкопок від вулиці Петрушевича до вулиці Коперника.

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Пише Правда.іф з посиланням на ДМП “Івано-Франківськ теплокомуненерго”

“03 червня 2025 р. у зв’язку із проведенням робіт по відновленню асфальтового покриття на місці колишньої розкопки планується обмеження руху автотранспорту на вул. І. Франка від вул. Петрушевича до вул. Коперніка”, – йдеться у дописі..

Обмеження руху відбудеться із 9:00 до 17:00 (орієнтовно).