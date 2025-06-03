Якою буде погода на Івано-Франківщині 3 червня

Синоптики 3 червня по місту Івано-Франківську та області прогнозують мінливу хмарність, вночі без істотних опадів, вдень помірний дощ, місцями гроза, слабкий град. Вітер західний, 7-12 м/с, вдень місцями пориви 15-20м/с.

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Повідомляє Івано-Франківський обласний центр з гідрометеорології, пише Правда.іф.

Температура повітря

По місту : вночі 14-16°, вдень 25-27° тепла.

По області: вночі 12-17°, вдень 23-28° тепла.

У високогір’ї Карпат: вночі 10-15°, вдень 17-22° тепла.

Медико-метеорологічні умови 2-го типу.

Видимість на автошляхах 4-6км.