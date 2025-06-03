Сьогодні до Богородчанської громади прибуде скорботний кортеж із тілом полеглого героя Олександра Сікори

У вівторок 03 червня, до рідного села Іваниківки Богородчанської селищної територіальної громади “на щиті” повертається полеглий герой Олександр Сікора, повідомляє своїх читачів інформаційний ресурс Правда іф, із посиланням на місцевий паблік.

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Сьогодні о 12 год. на Алеї Героїв у Богородчанах відбудеться почесна зустріч та панахида за нашим воїном Олександром Сікорою. Після панахиди кортеж направиться до його рідного села Іваниківки. Прошу всіх прийти і належно вшанувати пам’ять полеглого захисника України!, написав голова Богородчанської громади

Сьогодні 03 червня 2025 року привезуть на щиті полеглого воїна, нашого Героя, Сікору Олександра,мешканця села Іваниківка. Хто має змогу гідно зустріти та вшанувати пам’ять загиблого, прохання вийти на дорогу від в’їзду в село зі сторони Богородчан і до рідної домівки Олександра, йдеться у повідомлені.

Орієнтовний час прибуття о 12:30 годині.