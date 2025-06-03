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Сьогодні в Івано-Франківську проведуть в останню путь полеглого героя Павла Олійника
Диван на коліщатках в темній вітальні

Сьогодні в Івано-Франківську проведуть в останню путь полеглого героя Павла Олійника

Автор: Ігор Василик
03/06/2025 09:08
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Полеглий герой Павло Олійник 1984 року народження, від травня 2024 року вважався зниклим без вісти, і лише минулого місяця експертиза підтвердила факт його загибелі

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Сьогодні у Івано-Франківську відбудеться церемонія прощання із полеглим героєм

Повідомили в Парафії св.Дмитрія УГКЦ / соборі Преображення Господнього, пише Правда.іф

Похорон розпочнеться 03 червня об 11.00 годині із церкви великомученика Димитрія у мікрорайоні Пасічна.

О 12:00 годині, відбудеться поховання воїна на кладовищі в урочищі Демʼянів Лаз.