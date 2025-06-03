На Івано-Франківщині чоловік застряг посеред річки та не зміг самостійно вибратись. ФОТО

Рятувальники допомогли чоловікові, який застряг посеред річки Ворона.

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Повідомляє Головне управління ДСНС України в Івано-Франківській області, передає Правда.іф.

2 червня о 17:06 до Служби порятунку надійшло повідомлення про те, що у селі Пшеничники Тисменицької ТГ, чоловік опинився на мілині посеред річки Ворона та не зміг самостійно вибратися.

На місце події негайно вирушили тисменицькі рятувальники. За допомогою рятувальної мотузки та круга дістали чоловіка 1961 року народження з річки та передали медикам.