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Диван на коліщатках в темній вітальні

Чим цікавий сьогоднішній день: свята, ювілеї, події

Автор: Любов Семанишин
03/06/2025 08:50
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Інформаційний ресурс Правда.іф зібрав інформацію про те, чим цікавий сьогоднішній день: свята, ювілеї, події. Отож:

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3 червня – 85 років від дня народження Олега Герети (1940-2014), скрипаля, педагога, заслуженого артиста України, художнього керівника камерного оркестру «Harmonia Nobile» (1995-2014);

– 70 років виповнюється Олександру Вербівському (1955), майстру художньої кераміки, члену НСМНМУ,  уродженцю смт Кути Косівського району (нині адміністративний центр Кутської територіальної громади Косівського району).

Рубрика виходить за підтримки Івано-Франківської обласної універсальної наукової бібліотеки імені І.Франка. Окрема подяка відділу краєзнавчої літератури.