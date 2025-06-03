Інформаційний ресурс Правда.іф зібрав інформацію про те, чим цікавий сьогоднішній день: свята, ювілеї, події. Отож:
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3 червня – 85 років від дня народження Олега Герети (1940-2014), скрипаля, педагога, заслуженого артиста України, художнього керівника камерного оркестру «Harmonia Nobile» (1995-2014);
– 70 років виповнюється Олександру Вербівському (1955), майстру художньої кераміки, члену НСМНМУ, уродженцю смт Кути Косівського району (нині адміністративний центр Кутської територіальної громади Косівського району).
Рубрика виходить за підтримки Івано-Франківської обласної універсальної наукової бібліотеки імені І.Франка. Окрема подяка відділу краєзнавчої літератури.