Сьогодні до рідного села на Коломийщині прибуде полеглий герой Роман Ясінчук

У вівторок, 03 червня, орієнтовно о 10:00 годині скорботний кортеж із тілом полеглого захисника Романа Богдановича ЯСІНЧУКА (04.11.1986-31.05.2025) вирушить з м.Коломиї та прямуватиме до церкви Святого Дмитрія села Годи-Добровідка, вулиця І.Франка, де об 11:00 годині відбудеться Парастас.

Реклама: Місцеві пропозиції Лазерна епіляція пахв: Безкоштовно Косметологія FineLine пропонує лазерну епіляцію на новому 3000w апараті. Спробуйте перший сеанс на ділянку пахв безкоштовно. Переконайтесь у ефективності! НА САЙТ068-777-03-41

Через загибель героя, у П’ядицькій громаді оголошено Дні жалоби

Про це своїх читачів повідомляє інформаційний ресурс Правда ІФ, із посиланням на Відділ освіти, культури, молоді та спорту П’ядицької ОТГ

О 12:30 год скорботний кортеж вирушить до рідної домівки в с.Велика Кам’янка вул.Пологи, 16А, де відбудеться читання Псалтиру о 18:00 год.

Чин похорону розпочнеться у середу, 4 червня о 10:00 годині за цією ж адресою.

Просимо гідно з пошаною зустріти скорботний кортеж із тілом військовослужбовця.

У ці дні скорботи, болю та печалі поділяємо горе сім’ї та висловлюємо щирі співчуття!

Розпорядженням сільського голови у П’ядицькій громаді 2, 3, 4 червня оголошено днями скорботи