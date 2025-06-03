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Сьогодні на Надвірнянщину "на щиті" повертається полеглий воїн Сергій Григорук
Диван на коліщатках в темній вітальні

Сьогодні на Надвірнянщину “на щиті” повертається полеглий воїн Сергій Григорук

Автор: Ігор Василик
03/06/2025 08:26
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У вівторок, 03 червня у Надвірнянську громаду прибуде скорботний кортеж із тілом полеглого захисника України Сергія Григорука

Про це повідомили у Назавизівський старостинський округ, передає Правда ІФ

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Небайдужих просять гідно зустріти полеглого воїна, який востаннє повертається до рідного дому.

Сьогодні у надвірнянському Будинку смутку також буде відправлено парастас за мужнім захисником.

Похорон відбудеться у середу, 04 червня, у Будинку смутку у місті Надвірна.