Сьогодні на Надвірнянщину “на щиті” повертається полеглий воїн Сергій Григорук

У вівторок, 03 червня у Надвірнянську громаду прибуде скорботний кортеж із тілом полеглого захисника України Сергія Григорука
Про це повідомили у Назавизівський старостинський округ, передає Правда ІФ
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Небайдужих просять гідно зустріти полеглого воїна, який востаннє повертається до рідного дому.
Сьогодні у надвірнянському Будинку смутку також буде відправлено парастас за мужнім захисником.
Похорон відбудеться у середу, 04 червня, у Будинку смутку у місті Надвірна.