На Прикарпатті оголошено штормове попередження: очікуються сильні грози

Сьогодні вранці 03 червня, на території Івано-Франківської області було оголошено штормове попередження, через різке погіршення погодних умов, повідомляє своїх читачів інформаційний ресурс Правда іф, із посиланням на управління з питань цивільного захисту населення Івано-Франківської ОВА.

Очікуються сильні грози та град

Вранці та вдень 03 червня грози, град (6-19 мм), пориви вітру 15-20 м/с

Оголошено I рівень небезпечності (жовтий).