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На Прикарпатті оголошено штормове попередження: очікуються сильні грози
Диван на коліщатках в темній вітальні

На Прикарпатті оголошено штормове попередження: очікуються сильні грози

Автор: Ігор Василик
03/06/2025 08:06
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Сьогодні вранці 03 червня, на території Івано-Франківської області було оголошено штормове попередження, через різке погіршення погодних умов, повідомляє своїх читачів інформаційний ресурс Правда іф, із посиланням на управління з питань цивільного захисту населення Івано-Франківської ОВА.

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Очікуються сильні грози та град

Вранці та вдень 03 червня грози, град (6-19 мм),  пориви вітру 15-20 м/с

Оголошено I рівень небезпечності (жовтий).