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Станом на ранок вівторка у Генштабі ЗСУ підтвердили знищення вже 12 ворожих літаків зі складу "ядерної тріади"
Диван на коліщатках в темній вітальні

Станом на ранок вівторка у Генштабі ЗСУ підтвердили знищення вже 12 ворожих літаків зі складу “ядерної тріади”

Автор: Ігор Василик
03/06/2025 07:57
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Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 03.06.25, за даними Генерального штабу Збройних Сил України, орієнтовно склали / The estimated total combat losses of the enemy from 24.02.22 to 03.06.25

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  • особового складу / personnel ‒ близько/ about 990800 (+1100) осіб / persons,
  • танків / tanks ‒ 10881 (+7) од,
  • бойових броньованих машин / troop-carrying AFVs ‒ 22671 (+8) од,
  • артилерійських систем / artillery systems – 28623 (+48) од,
  • РСЗВ / MLRS – 1402 (+1) од,
  • засоби ППО / anti-aircraft systems ‒ 1176 (+1) од,
  • літаків / aircraft – 384 (+12) од,
  • гелікоптерів / helicopters – 336 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня / UAV operational-tactical level – 38748 (+126),
  • крилаті ракети / cruise missiles ‒ 3271 (+0),
  • кораблі /катери / warships / boats ‒ 28 (+0) од,
  • підводні човни / submarines – 1 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн/ vehicles and fuel tanks – 50607 (+145) од,
  • спеціальна техніка / special equipment ‒ 3905 (+0)

Дані уточнюються / Data are being updated.

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