На Івано-Франківщині зменшилися обсяги будівництва, — статистика

На Івано-Франківщині у 2025 році звели 6,8% від усіх житлових будинків в Україні. За обсягами прийнятого в експлуатацію житла область посіла шосте місце серед інших регіонів. За темпами зростання будівництва — 13 місце.

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Про це повідомили в Головному управлінні статистики в області.

У січні-березні 2025 року на Івано-Франківщині прийняли в експлуатацію 156,6 тисячі квадратних метрів загальної площі нових будинків (разом із дачами та садовими будівлями). Це — на 0,9% менше, ніж у такий самий період у 2024 році.

Скільки квартир та приватних будинків здали в експлуатацію у 2025 році

На березень 2025 року на Івано-Франківщині здали в експлуатацію 1 тисячу 826 квартир у багатоквартирних будинках. Середній розмір одного помешкання становить 85,2 квадратного метра. За кількістю новозбудованих квартир область посіла шосте місце в Україні.

Окрім того, в регіоні в експлуатацію здали 1 тисячу 310 квартир у будинках з двома та більше квартирами загальною площею 80,9 тисячі квадратних метрів. Це — на 5,2% менше, ніж у січні-березні 2024 року.

За рік на Івано-Франківщині збудували 516 приватних будинків загальною площею 75,7 тисячі квадратних метрів, що на 4,3% більше, ніж у цей самий період торік.

Де збільшилося будівництво житла на Франківщині: у місті чи в селі

У містах Івано-Франківщини почали зводити менше будинків — обсяги будівництва впали 6,7% у порівнянні із січнем-березнем 2024 року. Тоді як у селі — навпаки — зросли на 8,3%.

Більшість квартир (1 тисяча 298 або 71,1%) прийняли в експлуатацію у міській місцевості. Решта — 528 квартир (28,9%) — у селі. Водночас у сільській місцевості будують просторіші помешкання — в середньому 126 квадратних метрів. У місті середній розмір нових квартир становить 69,4 квадратного метра.