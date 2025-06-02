В Івано-Франківському професійному будівельному ліцеї відкрили сучасну медіатеку

На Прикарпатті триває реалізація проєкту зі створення медіатек— відкрито ще один комфортний простір для навчання й дозвілля молоді.

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Повідомила Світлана Онищук, передає Правда.іф.

Його вартість – майже 750 тисяч гривень.

Реалізовано прожкт в межах Програми транснаціонального співробітництва Interreg «Дунайська регіональна програма 2021-2027».

Медіатеки – сучасний комфортний простір для освіти та пізнавального дозвілля молоді, оснащений компʼютерною технікою. Це місце, яке сприятиме реалізації нових ідей та всебічному розвитку.