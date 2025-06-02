“На щиті” в рідне село прямує скорботний кортеж полеглого прикарпатця Романа Ясінчука

У П’ядицькій громаді на Коломийщині оголошено дні скорботи.

Завтра, 3 червня, орієнтовно о 10:00 год скорботний кортеж із тілом захисникаРомана Богдановича ЯСІНЧУКА (04.11.1986-31.05.2025) вирушить з м.Коломиї та прямуватиме до церкви Святого Дмитрія с.Годи-Добровідка, вул.І.Франка де об 11:00 год відбудеться Парастас.

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Про це передає Правда ІФ з посиланням на Відділ освіти, культури, молоді та спорту П’ядицької ОТГ

О 12:30 год скорботний кортеж вирушить до рідної домівки в с.Велика Кам’янка вул.Пологи, 16А, де відбудеться читання Псалтиру о 18:00 год.

Чин похорону розпочнеться у середу, 4 червня о 10:00 год за цією ж адресою.

Просимо гідно з пошаною зустріти скорботний кортеж із тілом військовослужбовця.

У ці дні скорботи, болю та печалі поділяємо горе сім’ї та висловлюємо щирі співчуття!

Розпорядженням сільського голови у П’ядицькій громаді 2, 3, 4 червня оголошено днями скорботи