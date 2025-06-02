“На щиті” у Надвірнянську громаду повертається полеглий Сергій Григорук

Завтра, 3 червня у Надвірнянську громаду приїде скорботний кортеж полеглого захисника України Сергія Григорука

Про це повідомили у Назавизівський старостинський округ, передає Правда ІФ

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Небайдужих просять гідно зустріти полеглого воїна

Похорон відбудеться у середу, 4 червня, у Будинку смутку в Надвірній