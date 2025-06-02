“На щиті” у Надвірнянську громаду повертається полеглий Сергій Григорук

Завтра, 3 червня у Надвірнянську громаду приїде скорботний кортеж полеглого захисника України Сергія Григорука
Про це повідомили у Назавизівський старостинський округ, передає Правда ІФ
Реклама: Місцеві пропозиції
Ремонт інверторів, Ecoflow, зарядних станцій.”
“BGA-Cервіс” пропонує ремонт зарядних станцій та інверторів. Відновлюємо плати, балансує батареї, збираємо устаткування для домів та квартир.
Небайдужих просять гідно зустріти полеглого воїна
Похорон відбудеться у середу, 4 червня, у Будинку смутку в Надвірній