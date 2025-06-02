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У Франківську на землі поліції зводять багатоповерхівку, що «наступає» на будинок поруч. ФОТО
Диван на коліщатках в темній вітальні

В Івано-Франківську чергова забудова наступає на людські будинки. ФОТО

Автор: Олег Мамчур
02/06/2025 21:37
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ДІМ РІА
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На Софрона Мудрого (колишня Гарбарська) зводять багатоповерхівку майже впритул до будинку поруч.

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І поки його власник уже три роки оббиває пороги усі інстанцій, новий ЖК уже майже завершують, пише Репортер.

У Франківську на землі поліції зводять багатоповерхівку, що «наступає» на будинок поруч
Вигляд з вікна Володимира Федуняка

Будова під хатою

Володимир Федуняк мешкає у будинку на Софрона Мудрого, 25 з кінця п’ятдесятих. Чоловік родом з села Майдан, а тут жила його тітка. До неї він переїхав у підлітковому віці, закінчив в Івано-Франківську школу, університет. Спочатку викладав, але його звільнили, коли дізналися, що майже вся родина воювала в УПА.

Зараз 80-річний пан Володимир продовжує воювати з владою. Цього разу – за свій будинок, який зараз стоїть майже на межі котловану, де активно ведеться будівництво.

Я вже написав купу листів – у міську раду, «Діпромісто», на ім’я президента, міністра інфраструктури. Реакції немає, – каже Володимир Федуняк. – За нормами, відстань, на якій мали будувати, – 15 м від моєї садибної ділянки. А по факту – від мого будинку від їхнього – лише 7 м, а будівництво взагалі майже впритул.

80-річний пан Володимир уже три роки бореться з забудовниками

Спочатку на цьому місці хотіли будуватися ще у 2018 році, розповідає чоловік. Тоді вони з сином підняли галас, вийшов сюжет на всеукраїнському телебаченні, роботи припинилися. А у 2022 році почали рити котлован. З того часу Володимир Федуняк безуспішно намагається привернути увагу влади.

Марцінків їде у чорну п’ятницю, а я кричу до нього. Він каже, що нічого не знає, – говорить пан Володимир. – Я двічі виступав на сесії міської ради. Роздрукував листи з будівельними нормами і поставив на стіл кожному депутатові. А вони мовчать.

Зверталися і до забудовника – VD Group – там франківця просто ігнорують. Тим часом багатоповерхівка уже майже повністю височіє над районом одноповерхової забудови.

Усі жителі вулиць Косівської і Гарбарської підписали моє звернення. Коли почали рити котлован, я викликав поліцію, але вони сказали, що це не їхні проблеми. А з міністерства написали у відповідь, що недостатньо доказів того, що там насправді є будова, – жаліється Володимир Федуняк. – Я вже стільки листів написав. Уже розчарувався.

У Франківську на землі поліції зводять багатоповерхівку, що «наступає» на будинок поруч
Етапи будівництва пан Володимир старанно фіксує

«Усі дозволи є»

За словами директора франківського департаменту містобудування та архітектури Ореста Кошика, на початку робіт фірма-забудовник повинна була звертатися в державну архітектурно-будівельну інспекцію. Якби у документах були порушення, на будівництво дозвіл не мали б дати.

Це стара історія, тягнеться багато років. Наскільки мені відомо, там є дозволи, є проєкт, є всі необхідні документи, щоб здійснювати будівництво, – каже Орест Кошик. – Якщо забудовник отримував дозвіл на початок робіт, вони повинні були пройти державну експертизу. І очевидно, що вона в них є, але у департамент архітектури експертизи не потрапляють, тож у мене таких даних немає. Якщо у мешканців є претензії, це питання варто вирішувати у суді.

Як йдеться у відповідях панові Володимиру від франківського управління з питань державного архітектурно-будівельного контролю, дозвіл на будівництво компанії VD Group зареєстрували на основі «позитивного експертного звіту щодо розгляду проєктної документації на будівництво». А також, що «проєктну документацію розроблено (…) з дотриманням вимог з питань міцності, надійності, довговічності, з питань експлуатаційної безпеки» тощо.

У Франківську на землі поліції зводять багатоповерхівку, що «наступає» на будинок поруч
Майбутня багатоповерхівка матиме 10 поверхів

Будівельна компанія VD Group на ринку з 2017 року. Вона створює об’єкти в Івано-Франківську та Чернівцях. Зокрема, компанії належать житлові комплекси Central Park на Національної Гвардії та Central House на Василіянок.

Майбутнє ЖК на Софрона Мудрого називатиметься Light Home. Зараз будівництво, судячи з сайту компанії, завершене на 85%. Всього планують продати 144 квартири, ціна за квадратний метр – 1000 доларів.

Паркан справа – межа ділянки Володимира Федуняка

Будинок поліцейським

Згідно з порталом Єдиної державної електронної системи у сфері будівництва, дозвіл на проведення будівельних робіт на Софрона Мудрого, 27 видало управління з питань державного архітектурно-будівельного контролю Івано-Франківської міської ради. Замовником є Головне управління Нацполіції в Івано-Франківській області.

Насправді будинок зводять на трьох ділянках на Софрона Мудрого – 27, 29, 31. Цю землю ще у 2019 році міська рада виділила під забудову.

А як ідеться у рішенні виконавчого комітету від 24 травня 2024 року, «Головному Управлінню національної поліції в Івано-Франківській області для нового будівництва багатоквартирного житлового будинку з приміщеннями громадського призначення на вул. імені Владики Софрона Мудрого, 27 (Гарбарській, 27) у м. Івано-Франківську», дозволили змінити поверховість із 9 до 10 поверхів.

Як писав Курс у серпні 2022 року, Головне управління Національної поліції в Івано-Франківській області оголосило конкурс на будівництво багатоквартирного житлового будинку з приміщеннями громадського призначення на вул. імені Владики Софрона Мудрого, 27 (Гарбарській, 27) в Івано-Франківську. Термін будівництва житла не мав перевищувати 36 місяців.

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За умовами конкурсної документації будинок мали спорудити для забезпечення житлом поліцейських і працівників обласного управління Нацполіції.

“Репортер” звернувся з інформаційним запитом до Головного управління Національної поліції в Івано-Франківській області. Там відповіли, що інформацію про порушення не отримували.

Станом на дату підготовки цієї відповіді, офіційної інформації або висновків уповноважених органів державного архітектурно-будівельного контролю (ДІАМ України) щодо порушення вимог ДБН у частині недостатньої відстані до існуючих житлових будинків Замовником не отримано. У разі надходження відповідних приписів, зауважень або інших актів державного контролю, Замовник розгляне їх по суті та вживатиме передбачених законодавством заходів, – йдеться у відповіді.

Тим часом готовий ЖК планують здати у другому кварталі цього року.