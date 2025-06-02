В Івано-Франківську чергова забудова наступає на людські будинки. ФОТО

На Софрона Мудрого (колишня Гарбарська) зводять багатоповерхівку майже впритул до будинку поруч.

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І поки його власник уже три роки оббиває пороги усі інстанцій, новий ЖК уже майже завершують, пише Репортер.

Вигляд з вікна Володимира Федуняка

Будова під хатою

Володимир Федуняк мешкає у будинку на Софрона Мудрого, 25 з кінця п’ятдесятих. Чоловік родом з села Майдан, а тут жила його тітка. До неї він переїхав у підлітковому віці, закінчив в Івано-Франківську школу, університет. Спочатку викладав, але його звільнили, коли дізналися, що майже вся родина воювала в УПА.

Зараз 80-річний пан Володимир продовжує воювати з владою. Цього разу – за свій будинок, який зараз стоїть майже на межі котловану, де активно ведеться будівництво.

Я вже написав купу листів – у міську раду, «Діпромісто», на ім’я президента, міністра інфраструктури. Реакції немає, – каже Володимир Федуняк. – За нормами, відстань, на якій мали будувати, – 15 м від моєї садибної ділянки. А по факту – від мого будинку від їхнього – лише 7 м, а будівництво взагалі майже впритул.

80-річний пан Володимир уже три роки бореться з забудовниками

Спочатку на цьому місці хотіли будуватися ще у 2018 році, розповідає чоловік. Тоді вони з сином підняли галас, вийшов сюжет на всеукраїнському телебаченні, роботи припинилися. А у 2022 році почали рити котлован. З того часу Володимир Федуняк безуспішно намагається привернути увагу влади.

Марцінків їде у чорну п’ятницю, а я кричу до нього. Він каже, що нічого не знає, – говорить пан Володимир. – Я двічі виступав на сесії міської ради. Роздрукував листи з будівельними нормами і поставив на стіл кожному депутатові. А вони мовчать.

Зверталися і до забудовника – VD Group – там франківця просто ігнорують. Тим часом багатоповерхівка уже майже повністю височіє над районом одноповерхової забудови.

Усі жителі вулиць Косівської і Гарбарської підписали моє звернення. Коли почали рити котлован, я викликав поліцію, але вони сказали, що це не їхні проблеми. А з міністерства написали у відповідь, що недостатньо доказів того, що там насправді є будова, – жаліється Володимир Федуняк. – Я вже стільки листів написав. Уже розчарувався.

Етапи будівництва пан Володимир старанно фіксує

«Усі дозволи є»

За словами директора франківського департаменту містобудування та архітектури Ореста Кошика, на початку робіт фірма-забудовник повинна була звертатися в державну архітектурно-будівельну інспекцію. Якби у документах були порушення, на будівництво дозвіл не мали б дати.

Це стара історія, тягнеться багато років. Наскільки мені відомо, там є дозволи, є проєкт, є всі необхідні документи, щоб здійснювати будівництво, – каже Орест Кошик. – Якщо забудовник отримував дозвіл на початок робіт, вони повинні були пройти державну експертизу. І очевидно, що вона в них є, але у департамент архітектури експертизи не потрапляють, тож у мене таких даних немає. Якщо у мешканців є претензії, це питання варто вирішувати у суді.

Як йдеться у відповідях панові Володимиру від франківського управління з питань державного архітектурно-будівельного контролю, дозвіл на будівництво компанії VD Group зареєстрували на основі «позитивного експертного звіту щодо розгляду проєктної документації на будівництво». А також, що «проєктну документацію розроблено (…) з дотриманням вимог з питань міцності, надійності, довговічності, з питань експлуатаційної безпеки» тощо.

Майбутня багатоповерхівка матиме 10 поверхів

Будівельна компанія VD Group на ринку з 2017 року. Вона створює об’єкти в Івано-Франківську та Чернівцях. Зокрема, компанії належать житлові комплекси Central Park на Національної Гвардії та Central House на Василіянок.

Майбутнє ЖК на Софрона Мудрого називатиметься Light Home. Зараз будівництво, судячи з сайту компанії, завершене на 85%. Всього планують продати 144 квартири, ціна за квадратний метр – 1000 доларів.

Паркан справа – межа ділянки Володимира Федуняка

Будинок поліцейським

Згідно з порталом Єдиної державної електронної системи у сфері будівництва, дозвіл на проведення будівельних робіт на Софрона Мудрого, 27 видало управління з питань державного архітектурно-будівельного контролю Івано-Франківської міської ради. Замовником є Головне управління Нацполіції в Івано-Франківській області.

Насправді будинок зводять на трьох ділянках на Софрона Мудрого – 27, 29, 31. Цю землю ще у 2019 році міська рада виділила під забудову.

А як ідеться у рішенні виконавчого комітету від 24 травня 2024 року, «Головному Управлінню національної поліції в Івано-Франківській області для нового будівництва багатоквартирного житлового будинку з приміщеннями громадського призначення на вул. імені Владики Софрона Мудрого, 27 (Гарбарській, 27) у м. Івано-Франківську», дозволили змінити поверховість із 9 до 10 поверхів.

Як писав Курс у серпні 2022 року, Головне управління Національної поліції в Івано-Франківській області оголосило конкурс на будівництво багатоквартирного житлового будинку з приміщеннями громадського призначення на вул. імені Владики Софрона Мудрого, 27 (Гарбарській, 27) в Івано-Франківську. Термін будівництва житла не мав перевищувати 36 місяців.

Влада і поліція каже: все будують законно

За умовами конкурсної документації будинок мали спорудити для забезпечення житлом поліцейських і працівників обласного управління Нацполіції.

“Репортер” звернувся з інформаційним запитом до Головного управління Національної поліції в Івано-Франківській області. Там відповіли, що інформацію про порушення не отримували.

Станом на дату підготовки цієї відповіді, офіційної інформації або висновків уповноважених органів державного архітектурно-будівельного контролю (ДІАМ України) щодо порушення вимог ДБН у частині недостатньої відстані до існуючих житлових будинків Замовником не отримано. У разі надходження відповідних приписів, зауважень або інших актів державного контролю, Замовник розгляне їх по суті та вживатиме передбачених законодавством заходів, – йдеться у відповіді.

Тим часом готовий ЖК планують здати у другому кварталі цього року.