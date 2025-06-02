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Франківських музичних керівників відзначили премією імені Івана Прокопа. ФОТОРЕПОРТАЖ

Автор: Оксана Марушкевич
02/06/2025 21:05
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В Івано-Франківську відзначили музичних керівників новою премією імені Івана Прокопа.

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Пише Правда.іф з посиланням на міського голову Руслана Марцінківа.

“Відзначили новою премією ім. Івана Прокопа тих, хто розвиває дитячі таланти. Хто вкладає свою душу, знання і навчає дітей у музичних школах.

Сьогодні згадували Івана Прокопа, який очолював музичну школу #2 ім. В. Барвінського довгі роки. На жаль, страшна хвороба забрала його від нас. Та хочемо увіковічнити його пам’ять – вперше сьогодні вручивши премії імені Івана Прокопа. Це відзнака для наших талановитих викладачів, які працюють з дітьми”, – йдеться у повідомленні мера.