Хто став переможницею конкурсу «Міс Світу-2025»

31 травня в місті Хайдарабад, Індія, відбувся 72-й міжнародний конкурс краси Міс Світу. У ньому взяли участь красуні зі 108 країн світу.

Корону на голову переможниці у фіналі змагання поклала володарка титулу “Міс Світу-2024” з Чехії Христина Пишкова. Міс Світу-2025 стала Опал Сушата Чуангсрі з Таїланду – вперше за всю історію участі країни в конкурсі, пише Главред.

Сушаті 23 роки, вона політолог за освітою, також цікавиться психологією та антропологією. Крім того, вона є громадською діячкою в питаннях жіночого здоров’я. Цим Чуангсрі почала займатися після того, як у 16 років перенесла операцію з видалення з грудей доброякісної пухлини.

Першою, другою і третьою віцеміс стали Хассет Дередже Адмасу (Ефіопія), Майя Клайда (Польща) і Орелі Жоашен (Мартініка).

Україна посіла на конкурсі 8-ме місце. Нашу країну представляла 21-річна модель Марія Мельниченко. Вона увійшла в топ-2 учасниць з європейських країн, і зійшла з дистанції за крок до гранд-фіналу, поступившись перемогою учасниці з Польщі.

Мельниченко 20 років. Вона родом з Ірпеня. У вільний від здобуття вищої освіти час модель займається благодійними зборами на користь ЗСУ та відновлення України після ворожих обстрілів.