Свідки історії. Сім містечок, які можна відвідати з Франківська

Надто дощовий травень закінчився і, сподіваємось, літо потішить кращою погодою. Саме час планувати вихідні, щоб не сидіти вдома.

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Для любителів історії, архітектури та минулого «Репортер» зробив підбірку невеликих містечок у нашій та сусідніх областях, дорога до яких займе не надто багато часу.

Дрогобич

Дрогобич

Стародавнє місто на Львівщині, історія якого здавна пов’язана з видобутком солі. Колись тут жили кочові племена, які торгували цією найпопулярнішою приправою, згодом багато років тут працювала солеварня.

Туристичні родзинки Дрогобича теж пов’язані з сіллю. Її символ – на логотипі міста, у місцевих кав’ярнях люблять подавати десерти та напої з солоною карамеллю, а для туристів влаштовують екскурсії солеварнею XIII століття.

Також у місті є акуратний центр з площею ринок і ратушею, на яку можна піднятися, а ще – багато старовинних вілл. Також у книголюбів Дрогобич асоціюється з іменем Бруно Шульца, який описав рідне місто у своїх творах. Також з села Нагуєвичі поблизу Дрогобича був родом Іван Франко, тож місто тісно пов’язане з його іменем.

А головне визначне місце – п’ятикупольна дерев’яна церква святого Юри. Вона збудована у XV-XVII століттях і це один з найдавніших збережених дерев’яних храмів в Україні. Церква красива й зовні, але головна її особливість всередині. Адже вона повністю розписана кольоровими іконами.

Храм святого Юри. Фото: Помандруй

Біля Дрогобича, до речі, розташоване ще одне гарне містечко – Трускавець. Сюди їдуть на курорти з лікувальною водою, а також щоб погуляти по затишному центру.

Як добратися: з Івано-Франківська до Дрогобича – 130 км, які найлегше долати машиною. Альтернативні варіанти – автобусом з автостанції №2 або поїздом «Коломия-Львів» до Стрия, а звідти вже на автобусі.

Золочів. Фото: Wikipedia

Золочів і Підгірці

Золочів розташований на кордоні Львівщини й Тернопільщини, заснований у XV столітті. Місто пережило цікаву історію – від козацьких набігів і важливої торгової локації до розвитку за часів Австро-Угорщини. Найвідоміше місце – Золочівський замок, колишня резиденція польського шляхтича Якуба Собеського. Зараз для відвідин відкритий Великий житловий палац, всередині розташовані сотні експонатів – меблі, зброя, порцеляна, живопис тощо, а ще – Китайський палац, побудований для дружини короля Яна ІІІ Собеського. Всередині – археологічні експонати з Єгипту, Китаю, Японії, Індії тощо.

За 18 км від Золочева розташоване село Підгірці. Воно знамените Підгорецьким замком, одним із найвідоміших в Україні. Сучасний палац звели у XVII столітті на замовлення коронного гетьмана Станіслава Конєцпольського. Згодом будівля переходила у руки королів та шляхти, а за радянських часів тут знімали популярні фільми. Зараз туристи можуть відвідати палац і парк, що є навколо.

Костел біля Підгорецького замку. Фото: Wikipedia

Менш популярна, але не менш гарна локація розташована неподалік замку. Це костел святого Йосипа, а зараз – Церква блаженного Миколая Чарнецького та новомучеників УГКЦ. Красивий бароковий собор з колонадою і ротондою виглядає вишукано, незважаючи на вплив часу.

Як добратися: Золочів теж розташований за 130 км від Івано-Франківська. Якщо нема автівки, доведеться їхати до Львова чи Тернополя, або ж добиратися з приватними перевізниками.

Костел у Гвіздці. Фото: Wikipedia

Гвіздець

Селище Гвіздець на Коломийщині – не дуже відома, але цікава локація. Перша згадка датується кінцем XIV століття. За цей час воно належало родинам Бучацьких, Потоцьких, Пузинів. Зараз сюди їдуть у першу чергу, щоб побачити Бернардинський монастир, побудований у XVIII столітті. Величний костел у бароковому стилі трохи нагадує той, що в Городенці, адже будований приблизно в той же час. Деякі мистецтвознавці вважають, що скульптури для храму виготовив Йоганн-Георг Пінзель, але це не доведено.

За радянщини тут був склад цементу, музична школа, бібліотека, тож будівля сильно понищилась. Та за часів незалежності України її знову освятили як костел.

Також у Гвіздці є дерев’яна церква і колишній костел, а зараз Церква Різдва Христового, з вітражами й скульптурами, у Малому Гвіздві неподалік.

Як добратися: до Гвіздця з обласного центру – майже 80 км. Громадським транспортом можна доїхати до Коломиї, а звідти кілька разів на день ходить автобус.

Музей Марка Черемшини. Фото: Тетяна Нємцева

Снятин

Менш популярне, ніж інші колишні райцентри на Прикарпатті, Снятин – місто на кордоні Покуття, Буковини й Гуцульщини, яке зберігає пам’ять про письменників і митців, що тут творили.

Тут можна відвідати Літературно-меморіальний музей Марка Черемшини, де зібрані експонати з життя письменника, а також проводять різні виставки та події. Він розташовується у кам’яниці, де багато років прожили Марко Черемшина та його дружина Наталія Семанюк.

Снятинська ратуша. Фото: Тетяна Нємцева

У центрі міста – ратуша, висота вежі якої сягає 50 м, одна з найвищих в Україні. На неї можна піднятися і побачити навколишні села, пагорби й саме місто.

Також у Снятині можна відвідати музей творчості скульптора Бориса Гуцуляка, гарні храми, синагогу. А на місцевому цвинтарі – відвідати могилу Марка Черемшини і монахині, святої Марти Вєцкої.

Як добратися: Ввечері є поїзд «Львів-Чернівці». Крім цього, сюди можна доїхати будь-яким автобусом, що їде до Чернівців. Відстань від Івано-Франківська – 100 км.

Чортків

Місто на річці Серет, у Тернопільській області, грізна назва якого насправді походить від прізвища роду Чортковичів або Чартковських. Виникло у першій половині XVI століття. Згодом тут збудували Старочортківський замок, його руїни можна відвідати дотепер.

Місто пережило як славні часи розквіту, коли тут проводили торгові ярмарки, збудували костели, монастирі й замки, так і руйнівну пожежу, війни і занепад – за радянських часів.

Зараз чи не головне визначне місце Чорткова – коричнево-червоний домініканський костел з високою вежею, з красивим вівтарем і органом. Нині це діючий костел римо-католиків. Або ж чортківська ратуша з фахверковою вежею, яка притаманна скоріше німецькій чи британській, ніж українській архітектурі. Особливий зовнішній вигляд пояснюють тим, що тодішній бургомістр Людовік Носс довго навчався у Швейцарії та Данії.

Також у місті є дві старі дерев’яні церкви, синагога і стіни давнього замку.

Чортківський замок

Як добратися: з Франківська до Чорткова – 107 км. Крім автівки, сюди їздить рейсовий автобус «Івано-Франківськ-Чортків». По дорозі, до речі, можна відвідати Бучач, якщо ще досі не встигли цього зробити. Це місто, зокрема, відоме красивою ратушею і скульптурами Пінзеля.

Бережани

Хоч і дещо занедбане, але дуже затишне історичне містечко на Тернопільщині, всього за 30 км від Рогатина. Перша писемна згадка про Бережани датована XV століттям, а через сотню років місто отримало Магдебурзьке право. Колись воно вважалося королівськими землями, а згодом перейшло у володіння руського воєводи Миколая Сенявського, а потім – роду Потоцьких.

Історія міста пов’язана з постатями Богдана Лепкого, Івана Франка, Олени Кульчицької, Осипа Маковея, Дениса Січинського, Соломії Крушельницької та багатьох інших. Серед визначних місць тут – ратуша, Бережанський замок, оригінальні будівлі пошти і будинку, де мешкав письменник Андрій Чайковський. Замок, до речі, колись називали «Східним Вавелем», але зараз це здебільшого руїни.

Також у місті є кілька старих костелів та дуже гарних кам’яниць, які є місцевими пам’ятками архітектури.

Як добратися: на авто – 90 км. Автобусом можна доїхати з Рогатина, але години відправлення автобусів не дуже зручні. Тоді зручнішим варіантом стане приватний перевізник.

Болехівська ратуша. Фото: Тетяна Нємцева

Болехів

Перша згадка про Болехів датується 1371 роком, а Магдебурзьке право отримало на початку XVII століття. Зараз центр міста – це стара ратуша і двоповерхові кам’яниці на головній вулиці.

Поблизу розташований храм ПЦУ жінок-мироносиць, його колись будував культурний діяч, священник Іван Озаркевич. Всередині – гарний іконостас, а зовні – кольорові ікони-фрески.

Собор у Болехові. Фото: Тетяна Нємцева

А неподалік – будинок, де жила його донька, письменниця й засновниця українського фемінізму Наталія Кобринська. Вона доклалася до розвитку міста, а також приймала в гостях Ольгу Кобилянську й Івана Франка. Сам Франко взагалі часто привозив до міста дружину Ольгу Хоружинську, яка у спокійному Болехові відпочивала від гамірного Львова. Чоловік навідував Ольгу на вихідних і тепло згадував місто у своїх творах.

А ближче до в’їзду в Болехів розташована дерев’яна церква святої Анни. Колись тут був монастир. Зараз у церкві зберігаються давні запрестольні ікони і привілейована грамота від митрополита Андрея Шептицького.

Як добратися: Болехів розташований за 77 км від Івано-Франківська. Громадським транспортом треба доїхати до Долини, а звідти – 16 км до Болехова. По дорозі можна відвідати Гошівський монастир, де зберігається Гошівська чудотворна ікона Божої матері.