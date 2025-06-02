Свідки історії. Сім містечок, які можна відвідати з Франківська

Надто дощовий травень закінчився і, сподіваємось, літо потішить кращою погодою. Саме час планувати вихідні, щоб не сидіти вдома.
Косметологія FineLine пропонує лазерну епіляцію на новому 3000w апараті. Спробуйте перший сеанс на ділянку пахв безкоштовно. Переконайтесь у ефективності!
Для любителів історії, архітектури та минулого «Репортер» зробив підбірку невеликих містечок у нашій та сусідніх областях, дорога до яких займе не надто багато часу.
Дрогобич
Стародавнє місто на Львівщині, історія якого здавна пов’язана з видобутком солі. Колись тут жили кочові племена, які торгували цією найпопулярнішою приправою, згодом багато років тут працювала солеварня.
Туристичні родзинки Дрогобича теж пов’язані з сіллю. Її символ – на логотипі міста, у місцевих кав’ярнях люблять подавати десерти та напої з солоною карамеллю, а для туристів влаштовують екскурсії солеварнею XIII століття.
Також у місті є акуратний центр з площею ринок і ратушею, на яку можна піднятися, а ще – багато старовинних вілл. Також у книголюбів Дрогобич асоціюється з іменем Бруно Шульца, який описав рідне місто у своїх творах. Також з села Нагуєвичі поблизу Дрогобича був родом Іван Франко, тож місто тісно пов’язане з його іменем.
А головне визначне місце – п’ятикупольна дерев’яна церква святого Юри. Вона збудована у XV-XVII століттях і це один з найдавніших збережених дерев’яних храмів в Україні. Церква красива й зовні, але головна її особливість всередині. Адже вона повністю розписана кольоровими іконами.
Біля Дрогобича, до речі, розташоване ще одне гарне містечко – Трускавець. Сюди їдуть на курорти з лікувальною водою, а також щоб погуляти по затишному центру.
Як добратися: з Івано-Франківська до Дрогобича – 130 км, які найлегше долати машиною. Альтернативні варіанти – автобусом з автостанції №2 або поїздом «Коломия-Львів» до Стрия, а звідти вже на автобусі.
Золочів і Підгірці
Золочів розташований на кордоні Львівщини й Тернопільщини, заснований у XV столітті. Місто пережило цікаву історію – від козацьких набігів і важливої торгової локації до розвитку за часів Австро-Угорщини. Найвідоміше місце – Золочівський замок, колишня резиденція польського шляхтича Якуба Собеського. Зараз для відвідин відкритий Великий житловий палац, всередині розташовані сотні експонатів – меблі, зброя, порцеляна, живопис тощо, а ще – Китайський палац, побудований для дружини короля Яна ІІІ Собеського. Всередині – археологічні експонати з Єгипту, Китаю, Японії, Індії тощо.
За 18 км від Золочева розташоване село Підгірці. Воно знамените Підгорецьким замком, одним із найвідоміших в Україні. Сучасний палац звели у XVII столітті на замовлення коронного гетьмана Станіслава Конєцпольського. Згодом будівля переходила у руки королів та шляхти, а за радянських часів тут знімали популярні фільми. Зараз туристи можуть відвідати палац і парк, що є навколо.
Менш популярна, але не менш гарна локація розташована неподалік замку. Це костел святого Йосипа, а зараз – Церква блаженного Миколая Чарнецького та новомучеників УГКЦ. Красивий бароковий собор з колонадою і ротондою виглядає вишукано, незважаючи на вплив часу.
Як добратися: Золочів теж розташований за 130 км від Івано-Франківська. Якщо нема автівки, доведеться їхати до Львова чи Тернополя, або ж добиратися з приватними перевізниками.
Гвіздець
Селище Гвіздець на Коломийщині – не дуже відома, але цікава локація. Перша згадка датується кінцем XIV століття. За цей час воно належало родинам Бучацьких, Потоцьких, Пузинів. Зараз сюди їдуть у першу чергу, щоб побачити Бернардинський монастир, побудований у XVIII столітті. Величний костел у бароковому стилі трохи нагадує той, що в Городенці, адже будований приблизно в той же час. Деякі мистецтвознавці вважають, що скульптури для храму виготовив Йоганн-Георг Пінзель, але це не доведено.
За радянщини тут був склад цементу, музична школа, бібліотека, тож будівля сильно понищилась. Та за часів незалежності України її знову освятили як костел.
Також у Гвіздці є дерев’яна церква і колишній костел, а зараз Церква Різдва Христового, з вітражами й скульптурами, у Малому Гвіздві неподалік.
Як добратися: до Гвіздця з обласного центру – майже 80 км. Громадським транспортом можна доїхати до Коломиї, а звідти кілька разів на день ходить автобус.
Снятин
Менш популярне, ніж інші колишні райцентри на Прикарпатті, Снятин – місто на кордоні Покуття, Буковини й Гуцульщини, яке зберігає пам’ять про письменників і митців, що тут творили.
Тут можна відвідати Літературно-меморіальний музей Марка Черемшини, де зібрані експонати з життя письменника, а також проводять різні виставки та події. Він розташовується у кам’яниці, де багато років прожили Марко Черемшина та його дружина Наталія Семанюк.
У центрі міста – ратуша, висота вежі якої сягає 50 м, одна з найвищих в Україні. На неї можна піднятися і побачити навколишні села, пагорби й саме місто.
Також у Снятині можна відвідати музей творчості скульптора Бориса Гуцуляка, гарні храми, синагогу. А на місцевому цвинтарі – відвідати могилу Марка Черемшини і монахині, святої Марти Вєцкої.
Як добратися: Ввечері є поїзд «Львів-Чернівці». Крім цього, сюди можна доїхати будь-яким автобусом, що їде до Чернівців. Відстань від Івано-Франківська – 100 км.
Чортків
Місто на річці Серет, у Тернопільській області, грізна назва якого насправді походить від прізвища роду Чортковичів або Чартковських. Виникло у першій половині XVI століття. Згодом тут збудували Старочортківський замок, його руїни можна відвідати дотепер.
Місто пережило як славні часи розквіту, коли тут проводили торгові ярмарки, збудували костели, монастирі й замки, так і руйнівну пожежу, війни і занепад – за радянських часів.
Зараз чи не головне визначне місце Чорткова – коричнево-червоний домініканський костел з високою вежею, з красивим вівтарем і органом. Нині це діючий костел римо-католиків. Або ж чортківська ратуша з фахверковою вежею, яка притаманна скоріше німецькій чи британській, ніж українській архітектурі. Особливий зовнішній вигляд пояснюють тим, що тодішній бургомістр Людовік Носс довго навчався у Швейцарії та Данії.
Також у місті є дві старі дерев’яні церкви, синагога і стіни давнього замку.
Як добратися: з Франківська до Чорткова – 107 км. Крім автівки, сюди їздить рейсовий автобус «Івано-Франківськ-Чортків». По дорозі, до речі, можна відвідати Бучач, якщо ще досі не встигли цього зробити. Це місто, зокрема, відоме красивою ратушею і скульптурами Пінзеля.
Бережани
Хоч і дещо занедбане, але дуже затишне історичне містечко на Тернопільщині, всього за 30 км від Рогатина. Перша писемна згадка про Бережани датована XV століттям, а через сотню років місто отримало Магдебурзьке право. Колись воно вважалося королівськими землями, а згодом перейшло у володіння руського воєводи Миколая Сенявського, а потім – роду Потоцьких.
Історія міста пов’язана з постатями Богдана Лепкого, Івана Франка, Олени Кульчицької, Осипа Маковея, Дениса Січинського, Соломії Крушельницької та багатьох інших. Серед визначних місць тут – ратуша, Бережанський замок, оригінальні будівлі пошти і будинку, де мешкав письменник Андрій Чайковський. Замок, до речі, колись називали «Східним Вавелем», але зараз це здебільшого руїни.
Також у місті є кілька старих костелів та дуже гарних кам’яниць, які є місцевими пам’ятками архітектури.
Як добратися: на авто – 90 км. Автобусом можна доїхати з Рогатина, але години відправлення автобусів не дуже зручні. Тоді зручнішим варіантом стане приватний перевізник.
Болехів
Перша згадка про Болехів датується 1371 роком, а Магдебурзьке право отримало на початку XVII століття. Зараз центр міста – це стара ратуша і двоповерхові кам’яниці на головній вулиці.
Поблизу розташований храм ПЦУ жінок-мироносиць, його колись будував культурний діяч, священник Іван Озаркевич. Всередині – гарний іконостас, а зовні – кольорові ікони-фрески.
А неподалік – будинок, де жила його донька, письменниця й засновниця українського фемінізму Наталія Кобринська. Вона доклалася до розвитку міста, а також приймала в гостях Ольгу Кобилянську й Івана Франка. Сам Франко взагалі часто привозив до міста дружину Ольгу Хоружинську, яка у спокійному Болехові відпочивала від гамірного Львова. Чоловік навідував Ольгу на вихідних і тепло згадував місто у своїх творах.
А ближче до в’їзду в Болехів розташована дерев’яна церква святої Анни. Колись тут був монастир. Зараз у церкві зберігаються давні запрестольні ікони і привілейована грамота від митрополита Андрея Шептицького.
Як добратися: Болехів розташований за 77 км від Івано-Франківська. Громадським транспортом треба доїхати до Долини, а звідти – 16 км до Болехова. По дорозі можна відвідати Гошівський монастир, де зберігається Гошівська чудотворна ікона Божої матері.