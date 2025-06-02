Кличко в Німеччині обговорив з Федеральним міністром оборони Борисом Пісторіусом подальшу допомогу Україні

Кличко наголосив, що Україна чекає від партнерів більш рішучих дій, щоб позбавити путіна військової ініціативи і можливості диктувати свої умови, повідомляє своїх читачів інформаційний ресурс Правда іф.

Часу на роздуми і вагання немає! Тільки так ми можемо досягнути припинення вогню, наголосив Кличко.

Пісторіус відомий своєю проукраїнською позицією. Він, зокрема, виступає за членство України в НАТО і підтримує ідею відправити в Україну військових Бундесвера у складі миротворчих сил.