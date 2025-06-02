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Кличко в Німеччині обговорив з Федеральним міністром оборони Борисом Пісторіусом подальшу допомогу Україні
Диван на коліщатках в темній вітальні

Кличко в Німеччині обговорив з Федеральним міністром оборони Борисом Пісторіусом подальшу допомогу Україні

Автор: Ігор Василик
02/06/2025 19:58
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Кличко наголосив, що Україна чекає від партнерів більш рішучих дій, щоб позбавити путіна військової ініціативи і можливості диктувати свої умови, повідомляє своїх читачів інформаційний ресурс Правда іф.

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Часу на роздуми і вагання немає! Тільки так ми можемо досягнути припинення вогню, наголосив Кличко.

Пісторіус відомий своєю проукраїнською позицією. Він, зокрема, виступає за членство України в НАТО і підтримує ідею відправити в Україну військових Бундесвера у складі миротворчих сил.