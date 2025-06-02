“Барбер” на війні: історія бійця з Долини

Чоловік носить бороду з 2009 року – з часів, коли це ще не було особливо «модним».

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Олександр на псевдо «Барбер» з Долини на Івано-Франківщині служить на посаді старшого навідника гранатомета у протитанковому взводі роти вогневої підтримки мотопіхотного батальйону 100 окремої механізованої бригади.

Родом боєць з міста Дубровиця, що на півночі Рівненщини. Хоча вже багато років проживає у Долині на Івано-Франківщині – рідному місті своєї коханої дружини Мар’яни, інформує 100 окрема механізована бригада Сухопутних військ ЗСУ.

“Сину Ярославу 11 років – то він мене лише раз поголеним бачив. Та й то це випадково вийшло. Підстригав бороду тримером і трохи перестарався – довелося збрити. А донька Валентина, якій невдовзі виповниться сім років, тата без бороди ще й не бачила, – усміхаючись розповідає Олександр, – Вміння підстригати самого себе визначило і мій позивний у війську. Хлопці, вперше побачивши мене у «перукарській справі», наввипередки почали просити підстригти і їх. Довелося усьому взводу «організувати» зачіски – тож і до сьогодні я є позаштатним перукарем підрозділу”.

До речі, у 2009-2013 роках майбутньому «Барберу» довелося побувати на заробітках в Росії. Чоловік працював бурильником капремонту свердловин у Тюмені. Олександр розповідає, що вже тоді звернув увагу на ординську ментальність росіян, кардинально відмінну від європейської ментальності українців. Тож ані початок війни у 2014 році, ані повномасштабне вторгнення у 2022-му, ані звіряча ненависть окупантів до нашої держави та їхні масові воєнні злочини на нашій території великою несподіванкою для чоловіка не стали.

29 червня буде два роки, як бородань служить у лавах ЗСУ.

“Чесно кажучи, я ще 24 лютого 2022 року збирався йти до ТЦК. Але дружина наробила плачу – мовляв, залишу її напризволяще з двома малими дітьми, – розповідає Олександр, – Довелося трохи відкласти своє рішення. Понад рік я наполегливо «готував» кохану, пояснював, що захищати Батьківщину – справа кожного чоловіка. А, зрештою – таки зізнаюся у цьому «гріху»! – довелося ще й вдатися до невеличкого обману. Сказав, що приїжджали на роботу з ТЦК і вже «взяли на олівець». Хоча, насправді, у червні 2023-го я таки добровольцем доєднався до війська, уклавши контракт із ЗСУ”.

Головною мотивацією продовжувати боротьбу та емоційною підтримкою у складних фронтових ситуаціях для «Барбера» є думки про сім’ю.