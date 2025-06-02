На війні загинув прикарпатець Леонід Тибінь

31 травня 2025 року на Запорізькому напрямку загинув військовослужбовець 102 окремої бригади територіальної оборони з Івано-Франківщини Леонід Тибінь.

Щоб обороняти Україну, він повернувся з Німеччини та у січні 2024 року мобілізувався.

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Про це у розповіла родичка полеглого воїна Леся Кічула, передає Правда ІФ з посиланням на Суспільне

За її словами, Леонід Тибінь народився 10 березня 1980 року у селищі Козова на Тернопільщині. Згодом навчався у Львівському національному університеті ветеринарної медицини та біотехнологій імені Ґжицького, де здобув фах ветеринарного лікаря. У Львові чоловік познайомився з майбутньою дружиною, розповідає Леся Кічула.

Пара одружилася та з 2003 року проживала в Івано-Франківську.

“На початку повномасштабного вторгнення Леонід був на заробітках у Німеччині. Там працював на будівництві. Повернувся додому й у 2024 році став на захист країни. Спершу служив солдатом у 74 батальйоні 102 окремої бригади, а згодом став бойовим медиком”, — пригадує родичка.

Боєць Леонід Тибінь поліг поблизу села Малинівка, що в Запорізькій області. Військового поховають в Івано-Франківську. У нього залишилися дружина та двоє дітей.