На війні загинув прикарпатець Леонід Тибінь

31 травня 2025 року на Запорізькому напрямку загинув військовослужбовець 102 окремої бригади територіальної оборони з Івано-Франківщини Леонід Тибінь.
Щоб обороняти Україну, він повернувся з Німеччини та у січні 2024 року мобілізувався.
Косметологія FineLine пропонує лазерну епіляцію на новому 3000w апараті. Спробуйте перший сеанс на ділянку пахв безкоштовно. Переконайтесь у ефективності!
Про це у розповіла родичка полеглого воїна Леся Кічула, передає Правда ІФ з посиланням на Суспільне
За її словами, Леонід Тибінь народився 10 березня 1980 року у селищі Козова на Тернопільщині. Згодом навчався у Львівському національному університеті ветеринарної медицини та біотехнологій імені Ґжицького, де здобув фах ветеринарного лікаря. У Львові чоловік познайомився з майбутньою дружиною, розповідає Леся Кічула.
Пара одружилася та з 2003 року проживала в Івано-Франківську.
“На початку повномасштабного вторгнення Леонід був на заробітках у Німеччині. Там працював на будівництві. Повернувся додому й у 2024 році став на захист країни. Спершу служив солдатом у 74 батальйоні 102 окремої бригади, а згодом став бойовим медиком”, — пригадує родичка.
Боєць Леонід Тибінь поліг поблизу села Малинівка, що в Запорізькій області. Військового поховають в Івано-Франківську. У нього залишилися дружина та двоє дітей.
“Він пішов добровольцем на фронт, щоб захистити свою сім’ю та свою країну, пожертвував своїм життям заради нашого майбутнього. Він боровся до останнього, залишаючись вірним присязі та побратимам. Для мене він був найкращим татом, мудрою та чесною людиною. Він завжди дотримувався своїх слів. Не виконав обіцяне тільки останній раз, коли обіцяв повернутись живим. Тату, ти назавжди залишишся в наших серцях та памʼяті як найкращий тато та мужній герой України!” — написала у Facebook донька полеглого воїна Дарина Тибінь.