Як в ІФНТУНГ діє спільна з університетом Великої Британії освітня програма подвійних дипломів

Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу впевнено наближає навчання у стінах вузу до міжнародного, європейського рівня. Свідченням цього є участь у проєктах та ініціативах із зарубіжними університетами. Ба більше, на базі ІФНТУНГ діє спільна освітня програма “Інформаційні технології для сталого розвитку енергетики” з британськими колегами університету London South Bank University, після закінчення якої студенти отримують два дипломи.

Програма дозволяє бути гнучкими у подальшому виборі кар’єри і отримати необхідний багаж знань, щоб реалізувати себе у широкому спектрі галузі.

Про особливості освітньої програми подвійних дипломів у ІФНТУНГ, хто і як може вступити на неї, про перспективи та навчання розповів у спеціальному для Правди.іф інтерв’ю координатор освітньої програми Мар’ян Слабінога.

Розкажіть більше про освітню програму, яку Ви очолюєте та програму подвійних дипломів

Програма подвійних дипломів була започаткована як виклик часу в кінці 2022 року. Ми готували проєкт цієї програми із британцями, колегами університету London South Bank University. Раніше співпрацювали з ними у кількох напрямках, зокрема дослідницьких. І тепер випала нагода реалізувати разом освітню програму “Інформаційні технології для сталого розвитку енергетики”. На той момент почалися перші атаки на енергетичну інфраструктуру країни. Однак і без того питання було актуальним, тому що був запит на фахівців IT від галузі енергетики: тобто брак людей, які вміють застосовувати цифрові технології, програмні засоби різного роду і розробляти їх, щоб вирішувати задачі енергетики. Важливо також, що і IT галузь потребує специфічних нішових експертиз, і галузь енергетики – одна із найперспективніших. Оскільки в нашому суспільстві все прямує до “зеленої” енергетики, енергетичної стійкості, тому нам це видалось хорошим викликом. Все також склалось і в локальному плані. Відомо, що Івано-Франківськ є доволі серйозним містом у активності IT індустрії в Україні. І з іншої сторони – у нас є університет та експертиза у енергетиці всіх інститутів не залежно від їх спеціалізації.

Отримали фінансування на її заснування та вже у квітні 2023 року пройшли процедуру валідації, тобто програма була визнана такою, котра відповідає стандартам якості вищої освіти Великобританії. Тоді стартувало навчання першого набору студентів, які вже у січні 2025 року отримали подвійні дипломи. Паралельно розпочали і успішно пройшли процедуру міжнародної акредитації ZEvA за сприяння ініціативи Twinning, і отримали цю акредитацію до 2032 року.

Цьогоріч відбувся перший випуск магістрів за Вашою освітньою програмою і наразі ще один курс проходить навчання. Розкажіть про це

Перший випуск магістрів був доволі урочистий, на який завітав заступник міністра освіти і науки України Михайло Винницький. Така символічність полягає у першості нашого університету під час проходження акредитації програми та те, що ІФНТУНГ виявився серед шести обраних закладів вищої освіти країни, які стартували за пілотним проєктом програми подвійних дипломів. А Михайло Винницький виступив амбасадором в українському уряді ініціатив Тwinning і підтримував на всіх етапах становлення програми.

На першому наборі навчалось небагато студентів, мали 8 випускників. Однак, завдяки поширенню інформації про цю програму, на другому наборі є вже 24 студенти. Структурно їх навчання складається з трьох семестрів, на останньому з яких готуються до складання магістерських робіт та випуску у січні 2026 року.

Які майбутні перспективи у випускників цієї освітньої програми та як діє програма подвійних дипломів?

Програма подвійних дипломів передбачає, що навчання відбувається (і це було умовою на 2022 рік з огляду на повномасштабне вторгнення) повністю на базі ІФНТУНГ. Викладацький склад задіяний з чотирьох інститутів нашого вишу, оскільки програма курсу дозволяла поєднати різні дисципліни. Тут і IT, і частина енергетичного менеджменту, і економіка та управління в енергетиці. Але закріплена програма документально за кафедрою Інженерії програмного забезпечення. Пропонуємо широкий спектр дисциплін: фронтент-, бекенд-розробка, застосування штучного інтелекту, 3-D моделювання, геоінформаційні системи, дизайн, математичне моделювання тощо. Частину дисциплін студенти обирають на свій розсуд із запропонованих. Ми підібрали сильну команду фахівців, котрі на належному рівні володіють англійською мовою (рівень В2 і вище). Британські колеги також долучаються до навчального процесу: зокрема перевіряють роботи, рецензуватимуть магістерські роботи, проводять гостьові лекції.

Новизною є те, що цьогоріч дві наші студентки з програми відвідають Велику Британію, долучаться до навчання у літній школі з питань сталого розвитку економіки. Для цієї поїздки готуються документи.

Якщо говорити про перспективи на майбутнє, то всі наші студенти на момент випуску були вже працевлаштовані за спеціальністю: в галузі IT або в галузі енергетики. Це свідчить про їхній свідомий вибір. Адже навчались люди, котрі в деякій мірі кар’єрно відбулись. Наразі також більшість здобувачів вищої освіти прийшли на навчання з освітою бакалавра. Безперечно, великим досягненням на програмі є навчання студентів англійською мовою, що піднімає їх рівень на вищий щабель.

Хороші перспективи проявились і на акредитації програми, котра передбачає зустріч із потенційними роботодавцями. Присутніми були представники різних зацікавлених у фахівцях організації, зокрема: Прикарпаттяобленерго, компанії з відновлювальної енергетики та IT.

Які особливості цьогорічного вступу. Хто та на яких умовах може поступити на навчання?

Вступ зараз відбувається на магістратуру, оскільки це спеціальність Інформаційно-вимірювальні технології, вона не вимагає іспиту ЄФВВ (єдиного фахового вступного іспиту), а обов’язковим для всіх магістрів є здача ЄВІ та фахового внутрішнього іспиту англійською мовою. Це стосується абітурієнтів, котрі хочуть вступати після четвертого курсу. Магістри ж для здобуття другої вищої освіти проходитимуть внутрішній іспит з англійської мови і фаховий екзамен у стінах університету.

Грантодавці програми дуже вболівають за її сталість і намагаються зробити фінансово незалежною. Тобто, минулого року навчання оплачувалось ними у повному розмірі обсягом 25 місць. Цього року ми виграли грант на продовження – і 30 місць оплачуватимуть британську сторону.

Щоб студенти могли навчатись безкоштовно і в ІФНТУНГ – ми подали заявку у Міністерство освіти і науки України на державні місця. Орієнтуємось близько на 10 місць. Також розглядаються стипендії роботодавців найкращим студентам, які вступлять, але не пройдуть на бюджет. Контрактне ж навчання за рік вартуватиме 39 тисяч гривень.

Які плани стосовно Вашої освітньої програми на найближче майбутнє?

Плануємо більше залучати у програму британську складову. Намагаємось все ж немало часу приділяти комунікації студентів і менторів Великої Британії. Однак в умовах війни такий процес мінімізувався. Це погано. Але є й позитивний нюанс – він дає змогу знизити таким чином ціну за навчання для наших студентів.

Ми і надалі продовжуємо працювати над додатковими грантовими угодами та ініціативами для залучення гостьових лекторів. Наші студенти беруть активну участь у літніх школах, певних міжнародних проєктах. Наразі готують роботу на конкурс студентських робіт в рамках IVI Summit в Мейнуті (Ірландія), у взаємодії з Innovation Value Institute, з яким уже налагодилась добра співпраця.