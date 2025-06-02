Рейтинг зарплат старост Івано-Франківської громади: хто заробляє найбільше

Івано-Франківська міська територіальна громада включає 18 сіл. Інформатор Івано-Франківськ зібрав дані про розміри заробітної плати, надбавок і премій, які у 2024 році отримували старости старостинських округів громади.

Пише Інформатор Івано-Франківськ.

Староста Драгомирчанського старостинського округу

Найменшу заробітну плату минулого року отримала Крамар Марія Василівна — 430 002,47 гривні. Її оклад складав 184 551,36 гривні. До того ж торік вона отримала:

4 556,14 грн — надбавки за ранг і вислугу років;

94 553,76 грн — надбавки за високі досягнення у праці;

75 345,14 грн — премії;

70 996,07 грн — матеріальної допомоги, відпускні, індексація, лікарняні та оплата днів відрядження.

На сайті Івано-Франківської міської ради старостою Драгомирчанського старостинського округу вказаний Ігор Хом’як.

Староста Колодіївського старостинського округу

Минулого року Бринзей Галина Миколаївна отримала 452 108,11 гривні заробітної плати. Її оклад складав 173 099,02 гривень. Також вона одержала:

22 417,64 грн — надбавки за ранг і вислугу років;

97 758,34 грн — надбавки за високі досягнення у праці;

77 099,90 грн — премії;

81 733,21 грн — матеріальної допомоги, відпускні, індексація, лікарняні та оплата днів відрядження.

Староста Чукалівського старостинського округу

Торік Дем’янець Ярослав Дмитрович одержав 461 801,74 гривні заробітної плати. Його оклад склав 170 726,79 гривні. Крім того, у 2024 році він отримав:

31 026,37 грн — надбавки за ранг і вислугу років;

100 876,59 грн — надбавки за високі досягнення у праці;

75 982,68 грн — премії;

83 189,31 грн — матеріальної допомоги, відпускні, індексація, лікарняні та оплата днів відрядження.

Староста Березівського старостинського округу

Минулого року Римик Василь Іванович отримав 465 938,27 гривні заробітної плати. Його оклад складав 165 125,05 гривень. Також він одержав:

22 727,71 грн — надбавки за ранг і вислугу років;

93 926,39 грн — надбавки за високі досягнення у праці;

83 442,50 грн — премії;

100 716,62 грн — матеріальної допомоги, відпускні, індексація, лікарняні та оплата днів відрядження.

Староста Братковецького старостинського округу

У 2024 році Рибак Назарій Володимирович отримав 471 949,59 гривні заробітної плати. Його оклад складав 189 099,88 гривні. До того ж він отримав:

25 195,87 грн — надбавки за ранг і вислугу років;

107 147,88 грн — надбавки за високі досягнення у праці;

83 414,18 грн — премії;

67 091,78 грн — матеріальної допомоги, відпускні, індексація, лікарняні та оплата днів відрядження.

Староста Радчанського старостинського округу

У 2024 році Борин Тарас Ігорьович отримав 473 118,42 гривні заробітної плати. Його оклад складав 151 329,52 гривні. Також торік отримав:

9 069,89 грн — надбавки за ранг і вислугу років;

80 199,72 грн — надбавки за високі досягнення у праці;

112 596,14 грн — премії;

4 794,20 грн — компенсації за невикористану відпустку;

115 128,95 грн — матеріальної допомоги, відпускні, індексація, лікарняні та оплата днів відрядження.

Нагадуємо, що 25 лютого 2025 року, на 50-й сесії Івано-Франківської міської ради ухвалили рішення про призначення Ярослави Ярчук старостою Радчанського старостинського округу.

Натомість на сайті Івано-Франківської міської ради Тарас Ігорьович Борин досі зазначений як староста Радчанського старостинського округу.

Староста Підлузького старостинського округу

У 2024 році Стойко Ярина Іванівна заробила 478 622,47 гривні. Його оклад складав 173 551,77 гривні. До того ж вона отримала:

32 143,26 грн — надбавки за ранг і вислугу років;

102 847,51 грн — надбавки за високі досягнення у праці;

74 276,68 грн — премії;

95 803,25 грн — матеріальної допомоги, відпускні, індексація, лікарняні та оплата днів відрядження.

Староста Узинсько-Добровлянського старостинського округу

Минулого року Шалаута Оксана Олегівна отримала 480 524,89 гривні. Її оклад складав 172 661,15 гривні. До того ж вона отримала:

78 068,15 гривні — надбавки за ранг і вислугу років;

37 609,40 грн — надбавки за високі досягнення у праці;

90 027,48 грн — премії;

102 158,71 грн — матеріальної допомоги, відпускні, індексація, лікарняні та оплата днів відрядження.

Староста Підпечерівського старостинського округу

Минулого року Овчар Ігор Іванович заробив 494 489,32 гривні. Його оклад складав 176 438,85 гривні. Також торік він отримав:

52 325,55 грн — надбавки за ранг і вислугу років;

102 944,01 грн — надбавки за високі досягнення у праці;

76 073,88 грн — премії;

86 707,03 грн — матеріальної допомоги, відпускні, індексація, лікарняні та оплата днів відрядження.

Староста Тисменичанського старостинського округу

Торік Баланюк Сергій Іванович заробив 501 151,81 гривні. Його посадовий оклад становив 183 759,56 гривні. До того ж минулого року він отримав:

57 116,52 грн — надбавки за ранг і вислугу років;

108 394,24 грн — надбавки за високі досягнення у праці;

78 205,95 грн — премії;

73 675,54 грн — матеріальної допомоги, відпускні, індексація, лікарняні та оплата днів відрядження.

Староста Крихівецького старостинського округу

У 2024 році Фотуйма Надія Ярославівна отримала 505 033,05 гривень заробітної плати. Його оклад складав 168 999,58 гривні. Крім того, вона отримала:

31 293,98 грн — надбавки за ранг і вислугу років;

100 146,78 грн — надбавки за високі досягнення у праці;

93 778,21 грн — премії;

110 814,50 грн — матеріальної допомоги, відпускні, індексація, лікарняні та оплата днів відрядження.

Староста Каміннецького старостинського округу

Минулого року Федорович Андрій Михайлович заробив 508 847,32 гривні. Його оклад складав 169 304,76 гривні. Також він одержав:

50 151,50 гривень — надбавки за ранг і вислугу років;

87 782,51 грн — надбавки за високі досягнення у праці;

72 573,81 грн — премії;

36 805,73 грн — компенсації за невикористану відпустку;

92 229,01 грн — матеріальної допомоги, відпускні, індексація, лікарняні та оплата днів відрядження.

Староста Хриплинського старостинського округу

Торік Соколик Роман Петрович заробив 512 238,26 гривні. Його оклад складав 185 377,82 гривні. Крім того, він отримав:

35 039,18 грн — надбавки за ранг і вислугу років;

110 208,50 грн — надбавки за високі досягнення у праці;

98 967,78 грн — премії;

82 644,98 грн — матеріальної допомоги, відпускні, індексація, лікарняні та оплата днів відрядження.

Староста Черніївського старостинського округу

У 2024 році Грейда Богдан Дмитрович заробив 529 740,04 гривень. Його оклад складав 154 019,64 гривні.

37 823,75 грн — надбавки за ранг і вислугу років;

95 921,70 грн — надбавки за високі досягнення у праці;

97 431,97 грн — премії;

144 542,98 грн — матеріальної допомоги, відпускні, індексація, лікарняні та оплата днів відрядження.

Староста Вовчинецького старостинського округу

У 2024 році Назар Михайло Мирославович отримав 579 687,76 гривні заробітної плати. Його оклад складав 177 004,55 гривні.

Крім того, у 2024 році він одержав:

61 669,55 грн — надбавки за ранг і вислугу років;

119 337,05 грн — надбавки за високі досягнення у праці;

93 010,46 грн — премії;

29 295,94 грн — компенсації за невикористану відпустку;

99 370,21 грн — матеріальної допомоги, відпускні, індексація, лікарняні та оплата днів відрядження.

Староста Угорницького старостинського округу

Найбільшу заробітну плату за минулий рік отримала Атаманчук Любов Зеновіїна — 593 737,04 гривень заробітної плати. Її посадовий оклад становив 158 878,67 гривні. Крім того, у 2024 році вона одержала:

55 338,15 грн — надбавки за ранг і вислугу років;

107 108,41 грн — надбавки за високі досягнення у праці;

89 611,18 грн — премії;

20 816,13 грн — компенсації за невикористану відпустку;

161 984,27 грн — матеріальної допомоги, відпускні, індексація, лікарняні та оплата днів відрядження.

У відповідь на запит Інформатора не вказано заробітну плату старости Микитинецького округу. У самому старостинському окрузі нам повідомили, що цю посаду обіймає Андрій Михайлович Кучер. У його декларації за 2024 рік не зазначена заробітна плата.

Нижче наводимо відповідь на запит Інформатора Івано-Франківськ щодо заробітної плати старостів за період 2024 року:

Відповідь на запит Інформатора Івано-Франківськ щодо заробітної плати старостів за період 2024 року

Відповідь на запит Інформатора Івано-Франківськ щодо заробітної плати старостів за період 2024 року

Скільки заробляли старости сіл Івано-Франківської громади у 2023 році читайте за покликанням.