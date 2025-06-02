У Франківську проведуть благодійний забіг до Дня донора

14 червня в Івано-Франківську біля Міського озера відбудеться благодійний забіг на 3 кілометри, присвячений Дню донора.
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Про це пише Правда.іф з посиланням на Галку.
Забіг проводиться в рамках відзначення Всесвітнього дня донора крові, який щорічно відзначається 14 червня.
Старт заходу о 10:00 ранку, учасників чекають подарунки та сертифікати.
Реєстрація за посиланням.