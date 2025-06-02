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У Франківську проведуть благодійний забіг до Дня донора

Автор: Оксана Марушкевич
02/06/2025 17:50
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14 червня в Івано-Франківську біля Міського озера відбудеться благодійний забіг на 3 кілометри, присвячений Дню донора.

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Про це пише Правда.іф з посиланням на Галку.

Забіг проводиться в рамках відзначення Всесвітнього дня донора крові, який щорічно відзначається 14 червня.

Старт заходу о 10:00 ранку, учасників чекають подарунки та сертифікати.

Реєстрація за посиланням.