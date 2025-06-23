Руслан Марцінків допомагав латати дорогу в Хриплині. ФОТО

«Пекельна кухня» на дорозі. Голова Івано-Франківської громади особисто латав ями в Хриплині.

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Про це він написав на своїй сторінці у ФБ, інформує Правда.іф.