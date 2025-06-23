ЗАМОВИТИ РЕКЛАМУ
Руслан Марцінків допомагав латати дорогу в Хриплині
Диван на коліщатках в темній вітальні

Руслан Марцінків допомагав латати дорогу в Хриплині. ФОТО

Автор: Олег Мамчур
23/06/2025 22:07
Будівництво шостого етапу в житловому районі.
Азов
ДІМ РІА
Квартири Івано-Франківськ
купити iphone 15 Pro у Львові, ціни в Україні

«Пекельна кухня» на дорозі. Голова Івано-Франківської громади особисто латав ями в Хриплині.

Реклама: Місцеві пропозиції
Ремонт зарядних станцій BGA, якість і надійність.
Ремонт інверторів, Ecoflow, зарядних станцій.”

“BGA-Cервіс” пропонує ремонт зарядних станцій та інверторів. Відновлюємо плати, балансує батареї, збираємо устаткування для домів та квартир.

НА САЙТ(067)343-64-24

Про це він написав на своїй сторінці у ФБ, інформує Правда.іф.

Сьогодні попрацював разом з працівниками комунальних підприємств, старостою села Хриплин Романом Соколиком. Разом ремонтували дорогу в Хриплині. На цьому роботи не завершуються – закатаю всі дороги!‍ А загалом бракує працівників, тому запрошуємо на роботу! – написав мер.

Авіація Сил оборони завдала ударів по 12 районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника
Підтвердили загибель бійця з Франківщини Василя Бойчука, який вважався зниклим безвісти