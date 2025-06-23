На Надвірнянщині запрацював ще один ЦНАП

У Татарівському Центрі надаватимуть понад 100 адміністративних послуг. Поступово їхня кількість буде збільшуватися.

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Цими днями в селі Татарів Ворохтянської селищної ради відбулось офіційне відкриття Центру надання адміністративних послуг. У новому приміщенні, це важливий крок у покращенні доступу громадян до державних та адміністративних послуг. Це свідчить про якісні зміни у державному управлінні, орієнтовані на комфорт, оперативність і доступність.

Перший заступник голови Надвірнянської РДА Ростислав Стасько відзначив:

«У ці непрості часи держава робить усе можливе, аби підтримати своїх громадян. Важливою складовою цього процесу є злагоджена співпраця органів державної влади та місцевого самоврядування з метою створювати умови для спрощення доступу до адміністративних послуг. Саме така співпраця сприяє розбудові сучасної та комфортної держави для кожного».

Важливо зазначити, що у приміщенні ЦНАПу враховані усі сучасні вимоги щодо безбар’єрності та інклюзії. Центр має забезпечувати зручність і комфорт для людей з різними потребами, включаючи маломобільні групи населення, осіб з інвалідністю, літніх людей, батьків з дітьми, а також інші вразливі категорії.