Что подарить на день рождения девочке 4 лет: подборка удачных вариантов

В четыре года ребенок активно познает мир, начинает много фантазировать, с удовольствием играет в сюжетно-ролевые игры и проявляет творческие способности. Поэтому подарок на день рождения девочке, которой исполняется 4 года, должен соответствовать ее интересам и темпераменту. В статье собраны наиболее удачные варианты таких презентов.

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Плюшевый котенок — мягкий друг

Один из беспроигрышных подарков — мягкая игрушка в виде милого котенка. Девочки в этом возрасте очень привязываются к любимым игрушкам, «ухаживают» за ними, укладывают спать, кормят, даже разговаривают с ними. Поэтому плюшевый котенок может стать настоящим другом для малышки — особенно если он приятный на ощупь, красивый, с выразительными глазами и подходит по размеру для объятий и прогулок, то есть не слишком большой. Хорошо, если у игрушки будут дополнительные функции — например, встроенный звуковой блок для мурчания и мяуканья, сменные аксессуары в комплекте: бантики, одежда.

Такой подарок развивает у четырехлетней девочки эмпатию, воображение и чувство ответственности.

Игровые наборы для сюжетно-ролевых игр

В 4 года дети активно играют в «дочки-матери», врачей, продавцов, парикмахеров, строителей и других персонажей. Такие сюжетно-ролевые игры помогают малышам развивать социальные навыки, речь, память, фантазию.

Поэтому в качестве презента на день рождения для девочки можно выбрать:набор доктора с фонендоскопом, термометром, шприцем, чемоданчиком; мини-кухню с посудой; магазин с кассой и продуктами; набор парикмахера с расческой, заколками, феном; игрушечный детский салон красоты.

Главное — выбирать игрушки из безопасных материалов и без мелких деталей, которые могут легко сломаться или оторваться. Хорошо, если набор будет упакован в чемоданчик или контейнер для более аккуратного хранения.

Интерактивные игрушки

Такие игрушки развлекают и обучают одновременно: они могут петь, задавать вопросы, светиться, повторять фразы, реагировать на прикосновения. Можно подарить:робота-щенка или котенка; книжку с озвученными страницами; попугая, хомяка или другую игрушку, которая повторяет слова; обучающую панель с буквами, цветами, геометрическими формами.

Важно, чтобы звук был не слишком громким, а управление — понятным даже для ребенка.

Конструкторы и наборы для творчества

В возрасте четырех лет многие девочки с удовольствием собирают простые конструкторы, лепят, рисуют, вырезают. Это отлично развивает мелкую моторику, усидчивость и фантазию.

Удачные варианты для подарков:конструктор с крупными блоками — например, LEGO Duplo, который можно приобрести в маркете важных штук Маудау; набор для лепки из мягкого пластилина или теста; фломастеры, карандаши, акварель; аппликации, наборы с наклейками, трафареты; комплект для создания открыток или украшений.

Если ребенок любит рисовать, дополнительно можно подарить мольберт, набор кисточек или магнитно-меловую доску.