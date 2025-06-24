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За минулу добу окупанти втратили 1200 орків та понад 20 артсистем
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За минулу добу окупанти втратили 1200 орків та понад 20 артсистем

Автор: Ігор Василик
24/06/2025 07:50
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Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 24.06.25, за даними Генерального штабу Збройних Сил України, орієнтовно склали / The estimated total combat losses of the enemy from 24.02.22 to 24.06.25

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  • особового складу / personnel – близько / about 1013700 (+1200) осіб / persons
  • танків / tanks – 10966 (+1) од
  • бойових броньованих машин / troop-carrying AFVs – 22879 (+7) од
  • артилерійських систем / artillery systems – 29511 (+21) од
  • РСЗВ / MLRS – 1424 (+1) од
  • засоби ППО / anti-aircraft systems – 1188 (+0) од
  • літаків / aircraft – 416 (+0) од
  • гелікоптерів / helicopters – 337 (+0) од
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня / UAV operational-tactical level – 41915 (+198)
  • крилаті ракети / cruise missiles – 3388 (+12)
  • кораблі / катери / warships / boats – 28 (+0) од
  • підводні човни / submarines – 1 (+0) од
  • автомобільної техніки та автоцистерн / vehicles and fuel tanks – 52961 (+100) од
  • спеціальна техніка / special equipment – 3920 (+0)

Дані уточнюються / Data are being updated.

Бий окупанта! Разом переможемо! / Fight the invader! Together we will win!

Втрати противника у війні: статистика 2025