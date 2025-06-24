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В Карпатах загубтвся дворічний хлопчик - пошуки тривали цілу ніч
Диван на коліщатках в темній вітальні

В Карпатах загубився дворічний хлопчик – пошуки тривали цілу ніч ФОТОРЕПОРТАЖ

Автор: Ігор Василик
24/06/2025 08:05
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Тільки минулого тижня усію Україну облетіла новина про дивовижний порятунок 5-річного хлопчика зі Снятинщини, що на Івано-Франківщині. А вже на початку цього тижня рятувальники, поліцейські, прикордонники та усі небайдужі знову шукали зниклу дитину, повідомляє своїх читачів інформаційний ресурс Правда іф, із посиланням на Головне управління ДСНС України у Закарпатській області.

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Нагадаємо, що Після трьох днів пошуків, рятувальникам врешті вдалося відшукати зниклого у лісі в Коломийському районі 5-річного хлопчика

Пригода сталася у Карпатах

У понеділок, 23 червня, майже опівночі до Служби порятунку надійшло повідомлення від поліції, що у селі Розтоки Богданської тергромади Рахівського району близько 21:00 години зник хлопчик 2023 року народження. За словами батьків, поки вони займалися хатніми справами, дитина, яка перебувала на подвір’ї будинку, зникла.

Пошукова команда на гірському схилі біля лісу.

До пошуків негайно було зосереджено усі сили та засоби.

Зокрема залучалися гірські рятувальники, вільні від чергування пожежні-рятувальники місцевих підрозділів ДСНС, поліцейські, прикордонники, лісівники, загін швидкого реагування Червоного Хреста України та місцеве населення.

Загалом до пошуково-рятувальної операції долучилися 124 особи, 6 одиниць техніки, 2 службових собаки та 3 безпілотні літальні апарати (БпЛА).

О 05:42 годині дитину знайшли біля закинутої будівлі на околиці села та передали стурбованим батькам. Місцезнаходження малюка підрозділи ДСНС виявили за допомогою сучасної техніки, наданої шведськими партнерами!

Стан здоров’я хлопчика задовільний, однак першу долікарську допомогу йому надали фахівці загону швидкого реагування Червоного Хреста України.

Рятувальник тримає дитину на руках у селі.
Рятувальники несуть дитину лісовою дорогою.
Жінка з дитиною на вулиці з волонтером
Рятувальники допомагають жінці біля стіни на вулиці.
Пошукова команда на гірському схилі біля лісу.
Рятувальники допомагають малюку на машині в селі.
Рятувальники в горах серед дикої природи
Рятувальники з ліхтарями вночі на природі.