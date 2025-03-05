Руслан Марцінків змінив керівника “Комфортного дому”

Новим керівником франківського КП “Комфортний дім” стане заступник директора департаменту інфраструктури житлової та комунальної політики Івано-Франківської міської ради Геннадій Пономаренко.

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Пише Правда.іф з посиланням на КУРС .

“Ухвалив рішення, що з понеділка призначаю керівником “Комфортного дому” Геннадія Пономаренка”, – повідомив Марцінків.

За його словами, Пономаренко приступить до роботи з 10 березня.

Як писав КУРС, 23 липня минулого року Марцінків повідомив про рішення призначити колишнього комбата 78 батальйону 102 бригади ТрО ЗСУ Андрія Тірона директором КП “Комфортний дім”. Але вже через добу після різкої критики з боку військових і громадськості цього призначення змінив рішення і навіть оголосив відкритий конкурс на посаду.

Однак невдовзі Марцінків таки призначив екскомбата Андрія Тірона виконувачем обов’язки директора КП “Комфортний дім”.

За словами Марцінківа, у липні минулого року був оголошений конкурс на посаду керівника “Комфортного дому”. Однак його постійно переносили начебто через недостатню кількість кандидатів.

За інформацією КУРСу, Тірон працюватиме у патронатній службі міського голови.