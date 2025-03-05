Звільнений з полону Василь Казимірко з Івано-Франківщини зняв своє фото на Алеї зниклих безвісти

Військовослужбовець з Івано-Франківщини Василь Казимірко, який 5 лютого 2025 року повернувся з російського полону, зняв банер зі своєю фотографію на Алеї зниклих безвісти у Тлумачі.

Про це у коментарі Суспільному розповіла керівниця відділу у справах ветеранів виконавчого комітету Тлумацької міської ради Леся Грабовецька, пише Правда.іф.

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З її слів, Василь Казимірко приїхав у рідну громаду 3 березня. Від урочистих зустрічей він відмовився.

“Завітав до нас у відділ. Під час неформальної бесіди розповів деякі історії свого перебування у полоні. Казав, що дуже чекав цього повернення, і приємно вражений тим, що його впізнають у місті й дякують за службу, за захист, за те що витримав це пекло”, — каже Леся Грабовецька.

Керівниця відділу у справах ветеранів додає, що люди впізнають Василя Казимірка через те, що його фото було розміщене на Алеї зниклих безвісти у Тлумацькій громаді. З її слів, протягом двох років рідні не знали, що боєць живий, допоки не отримали інформацію від Червоного Хреста.

“Василь Казимірко — перший житель нашої громади з 44, який повернувся після обміну. Ми в громаді ініціювали відповідну алею з фотографіями військових, які вважаються зниклими безвісти. З метою безпеки фото розміщували без особистих даних, імен, прізвищ. Згоду на це родина давала письмово і вибирала світлину”, — каже Леся Грабовецька.

Василь Казимірко забрав банер із собою, аби показати побратимам, як його чекали вдома.

Що відомо про Василя Казимірка

Василь Казимірко — житель села Нижнів Тлумацької громади. Служив у Маріуполі водієм-санітаром в першому автомобільному відділенні 3 автомобільного взводу 8 окремої автомобільної санітарної роти.

12 квітня 2022 року потрапив у російський полон. Його звільнили 5 лютого 2025 під час обміну полоненими.