Як у Європі придумали перехитрити Трампа і що це означає для України

Саміт у Лондоні виявився таким неоднозначним, що самі учасники оцінюють його по-різному. Які підводні камені приховує цей захід і чому в Україні чекають на продовження, розповідає Gazeta.ua.

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Якщо абстрагуватися від емоцій, то видно, що підсумком Лондонського саміту, як і прийому у Білому домі, стала невизначеність по Україні. Яка у Великій Британії, утім, набула деякої конкретики.

По-перше, прем’єр Великої Британії Кір Стармер і канцлер ФРН Олаф Шольц майже безупинно наголошували, що необхідно зберегти трансатлантичне співробітництво. Стармер пояснив – США є надійним союзником Британії, “наші безпека і розвідки тісно взаємодіють уже багато років“. З точки зору Шольца, Європа допомагала Кореї, іншим країнам, але у співдружності зі США. Британський прем’єр додав важливу деталь – сказав, що говорив із Дональдом Трампом після скандального прийому президента України у Білому домі 28 лютого і той схвалив розробку мирного плану.

По-друге, домовитися про міжнародний миротворчий контингент в Україні не вдалося і цього разу. Олаф Шольц натякнув – вимоги Росії до мирної угоди є неприйнятними, зокрема, і про демілітаризацію України. Польський прем’єр Дональд Туск констатував – єдності у цьому питанні немає. Натомість є обіцянка Канади надати своїх миротворців.

Тож чому не вдалося розвіяти політичний туман у Лондоні?

Тільки “яструби”

Хоча учасники намагалися зробити вигляд, що ніби існує тільки трансатлантичний розкол, та на безпеку Європейського континенту може вплинути ще один – континентальний. На саміт у Лондоні не запросили країни Балтії. І це лише верхівка айсберга.

2 березня до Великої Британії завітали лідери України, Франції, Німеччини, Данії, Нідерландів, Італії, Канади, Іспанії, Норвегії, Польщі, Фінляндії, Швеції, Чехії, Румунії, Туреччини, а також голови Єврокомісії, Ради Європи, НАТО. Тобто, ті, хто потужно допомагає нашій країні. З іншого боку, не були представлені країни Східної Європи, як-от Сербія, Хорватія, Угорщина, а також Греція, Кіпр, Швейцарія, Люксембург та інші.

Вочевидь, у пріоритеті – якомога швидше узгодити план і представити його США.

Час має значення

Для Європи важливо погодити свою ініціативу до зустрічі Трампа з Путіним. За участі всіх бажаючих країн в обговоренні остаточне погодження плану зайняло б багато часу. Та і сам проєкт, з великою вірогідністю, був би “беззубим”.

Натомість “яструбиний” варіант якраз відповідає трампівському концепту “миру через силу”, бо передбачає збройну підтримку України і збереження санкцій. Як зазначила Урсула фон дер Ляєн, Євросоюз обговорить збільшення видатків на оборону, а Україну перетворять на “сталевого дикобраза”. Тому Стармер і Макрон аноснували новий саміт – вже у Брюсселі.

Контактерка зі США

Схоже, британський прем’єр сподівається на Сполучені Штати як на потужний чинник консолідації. Тому особливу увагу приділив у Лондоні не так президенту Франції Емманюелю Макрону, як прем’єрці Італії Джорджії Мелоні. Вона має прямий контакт із Дональдом Трампом і може бути противагою в ЄС для впливу угорського прем’єра Віктора Орбана.

“Якщо ми розділимося, то станемо слабшими“, – підтвердила небезпеку розколу Мелоні.

“Нам треба працювати над зміцненням єдності, – запевняв Стармер. – Не кожна країна буде відчувати себе здатною долучитися, але це не може означати, що ми сидітимемо склавши руки“.

“Розкішні обіди”

У Вашингтоні, однак, сприйняли Лондонський саміт неоднозначно. Керівник Департаменту DOGE Ілон Маск розкритикував учасників за “розкішні обіди під час війни”. За даними Bloomberg, чинником роздратування став Володимир Зеленський: частина впливових осіб з оточення Трампа закликає до його заміни, тоді як інші – до поміркованості.

У відповідь на це європейці озвучили ідею призначити спецпредставника по Україні для контактів із президентом США. Про серйозність ситуації свідчить і той факт, що зусилля Стармера готовий підтримати особисто король Карл ІІІ, наприклад, під час особистої зустрічі з Трампом. Але що з того Україні?

Сплеск видатків

Насамперед має збільшитися допомога. Велика Британія надала Україні кредит на 2,26 мільярдів фунтів на оборонні потреби (дохід від “заморожених” російських активів за механізмом G7 ERA) і ще 1,6 мільярда на закупівлю 5 тисяч ракет для систем ППО, які здатні знищувати “Шахеди”.

Це роздратувало Росію. За словами речника Путіна Дмитра Пєскова, фінансові вливання продовжують військові дії, а не змушують Володимира Зеленського змінити свою позицію, що потрібно для пошуків миру.

Далі – створення “Коаліції добровольців” на підтримку України, але формат і принципи її діяльності поки невідомі. Вірогідно, що коаліція стане послідовницею групи “Рамштайн”.

На користь “човників”

Президент Володимир Зеленський оцінює саміт у Лондоні позитивно: є, мовляв, сподівання на досягнення реальних результатів і він готовий підписати угоду про корисні копалини зі США.

Але він відмовився вибачатися перед Трампом, і на цьому наголошує держсекретар США Марко Рубіо. Це залишає єдиний результативний метод – “човникову” дипломатію. Тестовою є пропозиція Стармера-Макрона про перемир’я на один місяць (можливо – великоднього), котрого швидше досягти, ніж схвалення угоди. Ближче до вечора 3 березня надійшла інформація, що конкретної пропозиції Макрон і Стармер не погодили.

Про миротворчий контингент говоритимуть у контексті другого етапу, уточнив президент Франції.

Свято непослуху

Ситуація у Білому домі та саміт у Лондоні показали, що доктрина Трампа “Америка понад усе” обмежує його геополітичні можливості, вважає голова консалтингової компанії в Делі Eco-Diplomacy and Strategies Махеш Сачдев. Водночас, на його думку, об’єднаний європейський оборонний альянс матиме сукупний ВВП в 11 разів більший за російський, а також дві ядерні держави – члени Радбезу ООН. Тому у Москві зарано раділи сварці в Овальному кабінеті.

А саміт у Лондоні насправді є подвійною хитрістю. Декларуючи бажання діяти спільно зі США, європейські “яструби” показують: Зеленський з нами і ми можемо впливати на нього, чого Білий дім після 28 лютого позбавлений.

“Для Кіра Стармера головним завданням станом на 2 березня було публічно продемонструвати: у разі залучення Європи до переговорів Зеленський готовий до миру“, – пояснив Sky news експосол Великої Британії в НАТО Адам Томсон.

Таким чином, якщо Дональд Трамп хоче вийти на переговори з Володимиром Путіним із сильною позицією, у нього є майже готовий варіант. Якщо ні – Україна може обернутися для чинного президента страшнішою катастрофою, ніж Афганістан для Джо Байдена.

Трикутник і лінійне рівняння

Для Володимира Зеленського битися самотужки у “глуху стіну” Білого дому недоцільно, бо його там не почують, вважає виконавчий директор Центру прикладних політичних досліджень “Пента” Олександр Леонов.

“Або він прийме рішення “змінитися”. Це означало би відмову від позицій, які він так палко захищав в Овальному кабінеті“, – зазначив експерт.

На його думку, замість трикутника “Київ – Вашингтон – Брюссель” постало лінійне рівняння з Об’єднаною Європою у центрі між Києвом і Вашингтоном. Причому за контакти з Білим домом відповідатимуть саме європейці.

“Так, це опосередковане спілкування, проте воно здатне утримати Вашингтон від дрейфу у бік ізоляції та незалученості в “український пакет” бойових дій, – зазначив Леонов. – Трамп це стихія, і з нею не потрібно боротися, а спрямувати у потрібному напрямку“.

Простір для переговорів

Без погодження США та НАТО направити в Україну миротворців малореально, вважає політолог Ігор Петренко, а пропозиція перемир’я, котра не включає наземні бойові дії, радше є спробою створити простір для переговорів.

“Вашингтон поки що утримується від підтримки цієї ініціативи. Риторика Трампа та його адміністрації свідчить, що вони можуть наполягати на включенні в переговори питання територіальних поступок України”, – зазначив експерт.

Тим паче, у Трампа готують відповідь, – найближчим часом проведуть нараду по Україні. Розігрів розпочався.

“Єдиний з президентів, хто не віддав української землі путінській Росії, – це Дональд Трамп, – написав Трамп у своїй соцмережі. – Ця ніч стане великою“.

Автор: Лілія Брудницька, політична оглядачка, для Gazeta.ua

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