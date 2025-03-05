Прикарпатця обдурили шахраї на 77 тисяч гривень

Шахраї створюють фальшиві посилання з метою отримання банківських реквізитів та конфіденційної інформації. Після того, як людина вводить свої дані, кошти з її електронного гаманця зникають і переводяться на рахунки зловмисників.

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Повідомляє Поліція Івано-Франківської області, передає Правда.іф

У схожу пастку з онлайн-шопінгом потрапив 52-річний мешканець обласного центру. Зі слів заявника, він розмістив оголошення про продаж товару, після чого отримав повідомлення від псевдопокупця з посиланням. Перейшовши за ним, чоловік вказав свої особисті дані та дані своєї банківської карти.

Згодом, потерпілий виявив, що з карти зникло 77 тисяч гривень.

За фактом шахрайських дій поліцейські розпочали кримінальне провадження за ст. 190 (Шахрайство) Кримінального Кодексу України.

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