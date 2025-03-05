В Івано-Франківську на час хвилини пам’яті зупинятиметься транспорт

Щодня о 9:00 в Івано-Франківську вшановують пам’ять полеглих у російсько-українській війні. Від шостого березня поліціянти перекриватимуть рух автотранспорту в центрі міста.
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Про це повідомив міський голова Руслан Марцінків, інформує Правда.
Так, на основних центральних перехрестях патрульна поліція зупинятиме рух автотранспорту:
- Лепкого – Незалежності;
- Бандери – Незалежності;
- Мельника – Незалежності – Січових Стрільців.
“Вкотре наголошую, що зупинятися потрібно всюди та всім! На жаль, не всі цього дотримуються, тому від завтра поліцейські перекриватимуть рух автотранспорту в центрі міста. Також о 9:00 на час хвилини пам’яті зупинятиметься комунальний транспорт. Закликаю усіх водіїв, пішоходів та бізнес долучитися до хвилини пам’яті за загиблими захисниками”, — вказав мер.