Родина віцепрезидента США Венса переїхала в «невідоме місце» через протести українців

Проукраїнські активісти змусили Венса та його родину тікати . Про це повідомляє «Главком» з посиланням на The New York Post.

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Віцепрезидент США Джей Ді Венс був змушений перевезти свою сім’ю в «невідоме місце» після того, як сотні проукраїнських протестувальників заполонили гірськолижний курорт у Вермонті, де родина Венсів відпочивала.

«Венса та його родину зустріли сотні обурених протестувальників, які вишикувалися на засніжених вулицях під час відвідування курорту Шугарбуш у Вейтсфілді, але вони були змушені скоротити свою чотириденну поїздку, побачивши інтенсивність протестів», – йдеться у статті.

Протести стали настільки гарячими, що кілька демонстрантів навіть розташувалися біля підйомника неподалік від того місця, де, на їх думку, Венси мали кататися на лижах.

Венс і його родина відмовилися від своїх планів зупинитися в сусідньому чотиризірковому готелі, а втекли в «невідоме місце» після інтенсивних протестів біля курорту. Як пише видання, минулого тижня губернатор Вермонта Філ Скотт закликав протестувальників взяти до уваги, що Венс приїде до штату. Жителі Вермонту спочатку мали намір протестувати проти скорочень штатів федерального уряду, внесених адміністрацією Трампа, проте палка дискусія між президентом України Зеленським та президентом Трампом та віцепрезидентом США Джей Ді Венсом внесла свої корективи у протест.

До слова, протестувальники демонстрували плакати, які називали Венса «національною ганьбою», звинувачували його в «зраді» та заохочували родину «покататися на лижах у Росії». Люди стояли на тротуарах та снігових заметах вздовж траси з плакатами на яких були написані слова підтримки Україні, а також вислови проти Венса та чинної влади.

Нагадаємо Зеленський при камерах посперечався із Трампом і Венсом. ВІДЕО