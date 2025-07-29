Руслан Савчук: Проведене вчасно тестування на гепатити може врятувати життя

28 липня 2025 року з нагоди відзначення Всесвітнього дня боротьби з вірусними гепатитами в Державній установі «Івано-Франківський обласний центр контролю та профілактики хвороб Міністерства охорони здоров’я України» відбувся спільний брифінг з Департаментом охорони здоров’я Івано-Франківської ОДА.

Модерував захід генеральний директор установи, головний державний санітарний лікар Івано-Франківської області Руслан САВЧУК, пише Правда.

Участь у брифінгу взяли заступниця генерального директора Тетяна ДЖУС, спеціалістка Департаменту охорони здоров’я Юлія МОНЮК та начальниця відділу імунопрофілактики Марта ЛОКАТИР.

Під час виступів відзначили провідну роль ДУ «Івано-Франківський ОЦКПХ МОЗ» в проведенні скринінгу за допомогою швидких тестів на гепатити В та С із залученням мобільних амбулаторій при роботі мультидисциплінарних команд в територіальних громадах області.

«Проведене вчасно тестування може врятувати життя! Сьогодні кожний українець має можливість безкоштовно за допомогою експрес тестів пройти скринінг на маркери гепатитів В та С, а це у свою чергу дозволяє вчасно діагностувати дану недугу та розпочати терапію. Не зволікайте, подбайте про себе та своїх близьких!» – підкреслив Руслан САВЧУК.

Обговорили питання алгоритму дій та потенційного маршруту пацієнта із позитивним результатом швидкого тесту на маркери вірусного гепатиту В та вірусного гепатиту С, для надання послуги подальшої діагностики та лікування в закладах охорони здоров’я.

Наголосили на важливості своєчасної вакцинації проти гепатиту В, проведення якої в пологових стаціонарах області немовлятам протягом перших 24 годин після народження вперше за кілька останніх років досягла показника 48,6%, що дещо вище середнього показника по Україні.

Акцентували особливу увагу на співпраці з медіа, адже комунікація з громадами є основною ланкою поширення інформації щодо профілактики та діагностики вірусних гепатитів як серед загального населення, так і серед представників вразливих груп.

Тільки спільними зусиллями ми зможемо досягнути бажаних результатів та довести, що ми є європейською країною з сучасним підходом до питань профілактики вірусних гепатитів.