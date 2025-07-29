У Галицькому парку знайшли рослини, які можуть руйнувати асфальт та фундаменти будівель

У Галицькому національному природному парку виявили інвазивний вид рослин, який походить з Далекого Сходу. Це далекосхідна гречка японська, яка швидко поширюється і може витісняти місцеву флору, а також пошкоджувати інфраструктуру.

Пише Правда.іф з посиленням на Галицький національний природний парк

24-25 липня Галицький національний природний парк відвідали науковці з Біосферного заповідника «Асканія – Нова» ім. Ф.Е. Фальц-Фейна НААН України.

Після обстеження природних біотопів територій парку, було виявлено низку регіонально рідкісних видів судинних рослин та нові локалітети інвазійних видів. Рейнутрія японська (Reynoutria japonica Houtt.), також відома як далекосхідна гречка японська, є інвазивним видом рослин, що походить з Далекого Сходу. Вона швидко поширюється і може витісняти місцеву флору, а також пошкоджувати інфраструктуру. Її сильне кореневище здатне витісняти інші види, що скріпляють землю, і це спричиняє вимивання землі. Коріння здатне руйнувати асфальт та фундаменти будівель. Щорічно на боротьбу з цією рослиною та ремонт пошкоджених будівель і доріг витрачають чималі кошти.

Рудбе́кія кінчаста (Rudbeckia laciniata L.), також відома як рудбекія розсічена або “Золоті кулі”, також є інвазивним видом рослин. Вона походить з Північної Америки, але широко культивується в багатьох країнах, включаючи Україну, як декоративна рослина. Рудбекія має характерні жовті квітки з пониклими пелюстками та зеленою центральною “шишкою”.

Науковцями обговорені методи боротьби з інвазійними видами рослин на території Галицького НПП.