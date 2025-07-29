Відомий український музикант пішов добровольцем на війну

Український художник і музикант Мар’ян Пирожок тепер у лавах Збройних сил України. Пише ТСН.

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Лідер гурту “Пиріг і Батіг” повідомив у Facebook, що добровільно мобілізувався до ЗСУ. Мар’ян не уточнив, у якому підрозділі служить, але наголосив, що зробив цей крок свідомо. Крім того, музикант показав своє фото.

“Хопа. От рідко останньо буваю на теренах мережевих… Багато про що є розповісти, та не стає часу. Але щоб ви не хвилювались, де я і що я, офіційно повідомляю – добровільно вступив до лав Збройних Сил України! Далі буде… Здоровʼя бажаю!” — написав Мар’ян.

Мар’ян Пирожок

Водночас лідера гурту “Пиріг і Батіг” вже підтримали інші учасники колективу. Вони зробили відповідний допис у Facebook та висловили свою гордість за Мар’яна.

“Друзі, повідомляємо, що лідер гурту Марʼян Пиріг вступив до лав Збройних сил України. Ми пишаємося, підтримуємо і бажаємо сил та витримки в сему важливому кроці. Слава Україні! Смерть ворогам!” – йдеться у заяві артистів.

Гурт “Пиріг і Батіг”

Зазначимо, Мар’ян Пирожок став відомим завдяки поєднанню української поезії з фольклорними та камерними музичними стилями. 2020 року у Львові він створив проєкт “Пиріг і Батіг”, який виріс із його сольної ініціативи.

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