На Прикарпатті у розпалі грибний сезон. ФОТО

На Івано-Франківщині розпочався справжній грибний сезон. Уже кілька тижнів поспіль прикарпатці активно виходять у ліси з кошиками й ножами, щоб поповнити свої запаси білих грибів, підберезників, лисичок та маслюків.

Знайдені “трофеї” охоче фотографують і викладають у соцмережах — Facebook, Instagram та локальних спільнотах рясніють світлинами з повними кошиками грибів, пише Ратуша.

Особливо щедрими на гриби є лісові райони поблизу Верховини, Косова, Надвірної, Буковця, Кутів і Яблуниці. Також чимало грибів збирають у Болехівських лісах і в околицях Делятинської громади.

Грибники кажуть — дощі у липні створили ідеальні умови для росту грибів, а тепла погода в кінці липня та на початку серпня сприяє їх рясному врожаю.

Втім, фахівці нагадують: “тихе полювання” не завжди безпечне. Медики застерігають — збирання та вживання дикорослих грибів може становити загрозу для здоров’я, особливо якщо не мати достатньо досвіду у розпізнаванні їстівних та отруйних видів.

Щороку на Прикарпатті фіксують випадки отруєнь грибами, деякі — з летальними наслідками.

Рекомендації лікарів:

Не збирайте грибів, якщо не впевнені у їх безпечності;

Уникайте грибів з ушкодженнями, червивих чи з надто м’якою структурою;

Не купуйте гриби з рук або на стихійних ринках;

При перших ознаках отруєння — негайно зверніться за медичною допомогою.

Середина літа і початок осені — найкращий час для тихого полювання, але безпека та обачність повинні бути на першому місці.