UltraUkraine у Франківську: військові біжать 1500 км заради реабілітації побратимів

25 липня стартував масштабний благодійний марафон UltraUkraine, у рамках якого військовослужбовці 15-ї окремої бригади артилерійської розвідки «Чорний ліс» пробіжать понад 1500 кілометрів. Мета забігу — зібрати 7 мільйонів гривень на будівництво спортивного залу для реабілітації та відновлення побратимів.
Про це “Галці” повідомили організатори забігу.
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Маршрут проляже через усю країну: від Дрогобича, міста постійної дислокації бригади, до стели «Донецька область» під Покровськом. Забіг пройде через найбільші міста: Львів, Івано-Франківськ, Тернопіль, Хмельницький, Вінницю, Білу Церкву, Київ, Черкаси, Дніпро та інші.
Учасники забігу — Сергій Панькевич, начальник служби фізичної підготовки бригади «Чорний ліс» та кандидат у майстри спорту, та Іван Гуляк, інструктор з фізпідготовки та марафонець.
Ультрамарафон триватиме понад 35 днів, під час яких військові долатимуть понад 50 кілометрів щодня з паузами на кожен сьомий день.
Як долучитися
Наразі учасники відкрили банку на організаційні потреби забігу на 300 тисяч грн.
Долучитися до забігу може кожен. Для бігунів, як профі, так і любителів організатори зробили благодійну реєстрацію на подію. Слоганом забігу є: “Біжи з нами рідними містами”, тобто – будь-хто може пробігти будь-яку дистанцію де завгодно. У великих містах маршруту будуть організовані зустрічі, де всі охочі зможуть пробігти з військовими за довільний донат.
Програма в Івано-Франківську
29 липня на четвертий день забігу учасники забіжать в Івано-Франківськ. Усі охочі можуть доєднатися та пробігти довільну дистанцію з ними, щоб підтримати військових та їхній благодійний забіг. Маршрути та час:
Зранку. Трек — 5,5 км від заправки ОККО на в’їзд у місто з боку до Промприладу. Там зупинимося, зробимо спільні фото та поспілкуємося. Запрошуємо до розмови представників преси.
Ввечері. О 17:00 рушимо з Промприладу на виїзд з міста в бік Тисмениці. Спільний трек — 5 км. Маршрути:
Перебіг ультрамарафону UltraUkraine висвітлюється на сторінках проєкту у Instagram та Facebook.
Доєднатися до збору на реабілітаційний зал – можна за посиланням.
Чому це важливо
Зібрані кошти підуть на створення спортивної інфраструктури, яка допоможе військовим, що повертаються з фронту, проходити фізичну та психологічну реабілітацію. Цей простір забезпечить:
- фізичне відновлення після поранень;
- тривалу реабілітацію після травм;
- профілактику професійних травм та ПТСР;
- щоденні тренування.
«Ще минулого року у мене з’явилася думка, що нам потрібен зал для реабілітації. Адже реабілітаційні центри не справляються з навантаженням на них. Вартість будівництва оцінили приблизно у 7 мільйонів. Ми розуміли, що зараз на це немає грошей, адже є безліч бойових потреб. Але потреба у відновленні наших побратимів тільки зростає. Тому ми вирішили реалізувати цей задум, щоб допомагати нашим бійцям повертатися в стрій», — коментує Сергій Панькевич.
Серед тих бізнесів, які уже підтримали UltraUkraine: Bandit soks, Compex, бренди спортивного харчування 226ers.ukraine та MSTnutrition, бренд одягу для бігу Youp та BOROVYK.
Інформаційна довідка
15-та окрема бригада артилерійської розвідки «Чорний ліс» – формування артилерійських військ у складі Сухопутних військ Збройних сил України. Бере участь в усіх операціях з деокупації нашої країни на сході, півночі та півдні.