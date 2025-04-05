Рятувальники ліквідували пожежу комплексу господарських споруд у передмісті Франківська

5 квітня о 19:30 на лінію 101 надійшло повідомлення про пожежу господарських споруд на території приватного господарства в селі Хриплин на площі 115 кв.м.

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Повідомляє Головне управління ДСНС України в Івано-Франківській області, передає Правда.іф.

“До місця події оперативно було направлено рятувальників ДСНС, добровольців центру безпеки села Хриплин та працівників КУ ІФ «МАРС», яким вдалося оперативно ліквідувати пожежу гаража та літньої кухні на площі 115 кв.м”, – йдеться у дописі.

Завдяки спільним зусиллям рятувальників та місцевих добровольців-пожежних, на пожежі врятовано поряд розташований житловий будинок.

На щастя, постраждалих на пожежі немає.

Причину виникнення займання наразі встановлюють фахівці.