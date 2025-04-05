Генштаб спростував брехню Росії про “удари по енергетиці”. Хочуть перекласти відповідальність

У Генштабі ЗСУ спростували заяви РФ про начебто “порушення” Україною домовленостей про припинення вогню щодо обʼєктів енергетики й наголосили, що Сили оборони завдають удари виключно по військових цілях.

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Повідомляє Генеральний штаб ЗСУ

“Від міноборони Росії знов поширюються брехливі заяви про начебто “порушення” Україною домовленостей про припинення вогню щодо обʼєктів енергетики. Ворог це робить виключно для того, щоб змістити світову увагу зі злочинів, які російська держава вчиняє проти України та українців. Так, зʼявились нові дезінформаційні звинувачення з російського боку у начебто 14 “атаках” Сил оборони України проти російської енергетичної інфраструктури протягом доби 4 квітня. “Атаки” є фейком. Насправді Сили оборони України здійснюють вогневе ураження виключно по військових цілях російської окупаційної армії”, – йдеться у дописі.

У Генштабі наголосили, що саме російські загарбники ігнорують будь-які домовленості та здійснюють атаки проти української цивільної інфраструктури та звичайних міст і сіл.

Зокрема, там нагадали про удар по Кривому Рогу 4 квітня, внаслідок якого загинули 9 дітей і 9 дорослих, 62 людини дістали поранень, а також про інші обстріли.