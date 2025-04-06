Стало відомо, франківців яких професій кличуть на роботу

1200 вакансій на будь-який “смак” пропонують у Івано-Франківському центрі зайнятості.

“BGA-Cервіс” пропонує ремонт зарядних станцій та інверторів. Відновлюємо плати, балансує батареї, збираємо устаткування для домів та квартир.

Про це повідомляє міський голова Руслан Марцінків, пише Правда.іф

“Потрібні водії, мулярі, бетонярі, штукатури, слюсарі-сантехніки, електрогазозварники, продавці, касири, офіціанти, бухгалтери, менеджери, економісти, лікарі, медсестри, вчителі, вихователі. А ще пекарі, кондитери, кухарі, перукарі та багато інших”, – йдеться у дописі мера.