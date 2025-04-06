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Диван на коліщатках в темній вітальні

Стало відомо, франківців яких професій кличуть на роботу

Автор: Оксана Марушкевич
06/04/2025 07:48
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Квартири Івано-Франківськ
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1200 вакансій на будь-який “смак” пропонують у Івано-Франківському центрі зайнятості.

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Про це повідомляє міський голова Руслан Марцінків, пише Правда.іф

“Потрібні водії, мулярі, бетонярі, штукатури, слюсарі-сантехніки, електрогазозварники, продавці, касири, офіціанти, бухгалтери, менеджери, економісти, лікарі, медсестри, вчителі, вихователі. А ще пекарі, кондитери, кухарі, перукарі та багато інших”, – йдеться у дописі мера.

Повний список за посиланням: https://surl.li/pkgmqv

За деталями звертайтесь в Івано-Франківську філію обласного центру зайнятості:

м. Івано-Франківськ, вул. Набережна ім. В. Стефаника, 34Б

096 0166198